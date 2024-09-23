İzzet Yıldızhan, oğlunun düğününde Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı | Video

İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'nın düğününde arkadaşı Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı. Düğünde damada dolar ve altın yağarken davul eşliğinde oynandığı sırada ise ünlü isimlerin üzerine para saçıldı.