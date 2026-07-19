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4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

Doğum sonrası kusursuz görünme baskısına meydan okuyan ünlü yıldız, peş peşe gelen hamileliklerin ardından vücudunda oluşan kalıcı izleri filtresiz şekilde paylaştı. Sosyal medyadaki yapay güzellik algısına karşı çıkan ünlü oyuncu, karın bölgesindeki değişimi gizlemeden takipçilerine gösterdi.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 17:31
4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

This Is Us dizisiyle tanınan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki kusursuz güzellik algısına ağır bir darbe vurdu.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

2018 yılında müzisyen Taylor Goldsmith ile evlenen ve kısa sürede üç çocuk dünyaya getiren yıldız isim, doğum sonrası değişen vücudunu filtrelemeden paylaştı.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

Sosyal medya hesabından karın bölgesindeki değişimi gösteren Mandy Moore, "3,5 yılda 3 çocuktan sonra vücudum işte böyle. İşte artık böyle sarkık bir derim var" diyerek birçok kişinin saklamak istediği kusurlarını hayranlarıyla paylaştı.

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4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

Hamilelik kilolarını vermiş olsa da henüz istediği formda olmadığını itiraf eden 42 yaşındaki oyuncu, spor salonundaki görüntülerini de yayına verdi.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

Spor konusunda doğal bir yeteneği ya da dayanıklılığı olmadığını açıkça itiraf eden Moore, "Uzun vadede daha güçlü olmak için kararlıyım" sözleriyle takipçilerinden büyük takdir topladı.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

MANDY MOORE KİMDİR?

Amanda Leigh "Mandy" Moore, 10 Nisan 1984 doğumlu Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Kariyerine henüz 15 yaşındayken çıkardığı ve büyük çıkış yakalayan pop albümü "Candy" ile müzik dünyasında adım atmıştır.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

Müzikteki başarısını sinemaya da taşıyan yıldız, kült romantik dram filmi "A Walk to Remember" (Uzaktaki Anılar) ile oyunculuk yeteneğini kanıtlamıştır.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

Ayrıca Disney'in sevilen animasyon filmi Rapunzel'de (Tangled) başkarakteri seslendirerek geniş kitlelere ulaşmıştır.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

Son yıllarda ise ekranların efsanevi dram dizisi *"This Is Us"*ta canlandırdığı Rebecca Pearson karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaşmış, bu rolüyle Emmy ve Altın Küre adaylıkları elde etmiştir.

4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...

2018 yılından beri müzisyen Taylor Goldsmith ile evli olan 42 yaşındaki sanatçı, günümüzde hem oyunculuk kariyerini hem de 3 çocuklu annelik hayatını bir arada sürdürmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör