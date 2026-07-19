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4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...
4 yılda 3 çocuk doğurdu, tüm güzellik standartlarını yıktı! Ünlü oyuncudan filtresiz paylaşım...
Doğum sonrası kusursuz görünme baskısına meydan okuyan ünlü yıldız, peş peşe gelen hamileliklerin ardından vücudunda oluşan kalıcı izleri filtresiz şekilde paylaştı. Sosyal medyadaki yapay güzellik algısına karşı çıkan ünlü oyuncu, karın bölgesindeki değişimi gizlemeden takipçilerine gösterdi.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 17:31