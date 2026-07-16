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4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...
4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...
4 yıl sonra yeniden aşka yelken açan Simge Sağın'ın DJ İlkay Şencan ile yaşadığı sürpriz ilişki kısa sürdü. "Nazardan korkuyorum" diyerek aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcının, sevgilisiyle tüm bağlarını kopardığı öne sürüldü. İşte konuşulan ayrılığın perde arkası...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 14:25