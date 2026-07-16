Trend Galeri Trend Magazin 4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

4 yıl sonra yeniden aşka yelken açan Simge Sağın'ın DJ İlkay Şencan ile yaşadığı sürpriz ilişki kısa sürdü. "Nazardan korkuyorum" diyerek aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcının, sevgilisiyle tüm bağlarını kopardığı öne sürüldü. İşte konuşulan ayrılığın perde arkası...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 14:25
4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve etkileyici sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın, Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine sürpriz bir haberle bomba gibi düşmüştü.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

4 YIL SONRA AŞK ORUCUNU BOZMUŞTU!

Daha önce yaptığı açıklamada, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" diyen Sağın'ın, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

DJ İlkay Şencan ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcının, 4 yıllık aşk orucunu bozması hayranlarını şoke etmişti.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

'AYRILIK' İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI…

4 yıllık aşk orucunu bozarak DJ İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açan Simge Sağın'ın mutluluğu kısa sürdü.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Zaman zaman sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapan ünlü çiftin, birbirlerini takipten çıkıp fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Henüz resmi bir açıklama yapmayan ikilinin, 3 aylık ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Öte yandan özel hayatıyla gündeme gelen Sağın'ın hayatına dair merak edilen bir diğer detay ise memleketi olmuştu.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

İŞTE MEMLEKETİ!

Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

4 yıllık aşk orucunu bozmuştu, 3 ay dayanabildi! Simge Sağın ve sevgilisi cephesinde şok ayrılık...

İstanbul doğumlu olmasına rağmen Denizli kökeniyle tanınan Yazıcıoğlu, hem genç oyuncular arasında örnek bir kariyer hikâyesi sunuyor hem de hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.