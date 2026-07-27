Trend
Galeri
Trend Magazin
40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edindi!
40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edindi!
Müzisyen Mehmet Güreli, zor zamanlarında hep yanında olan manevi kızı Görkem Yeltan'ı evlat edinmek için dava açtı. 40 yıldır baba-kız ilişkisini sürdüren Güreli, 49 yaşındaki Yeltan'ın gerçek kızı olmasını istedi. Mahkeme, Güreli'nin bu talebini kabul etti.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:03