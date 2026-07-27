Trend Galeri Trend Magazin 40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

Müzisyen Mehmet Güreli, zor zamanlarında hep yanında olan manevi kızı Görkem Yeltan'ı evlat edinmek için dava açtı. 40 yıldır baba-kız ilişkisini sürdüren Güreli, 49 yaşındaki Yeltan'ın gerçek kızı olmasını istedi. Mahkeme, Güreli'nin bu talebini kabul etti.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:14
40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77), oyuncu ve yazar Görkem Yeltan (49) ile 40 yıldır manevi olarak baba kız ilişkisi sürdürüyordu.

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

Mehmet Güreli manevi kızı olarak gördüğü oyuncu ile, ilk olarak yolları Görkem Yeltan 9 yaşındayken kesişti. Güreli'nin bir ahbabının yakını olan Görkem Yeltan 9 yaşındayken okumak için İstanbul'a geldi.

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

Mehmet Güreli'nin dostu yeğeni Yeltan'ı müzisyen Güreli'ye teslim etti. İkili arasında o yıllarda başlayan baba-kız ilişkisi sonraki yıllarda sanat yönünden iş ortaklığına dönüştü. Geçtiğimiz yıl rahatsızlık geçirerek hastaneye yatan Mehmet Güreli bir yakınının olmaması üzerine hastanede zorluk yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

ZOR ZAMANLARINDA YALNIZ BIRAKMADI
Görkem Yeltan zorlu günlerinde manevi babasını yalnız bırakmayarak refakatçi olarak tüm işlemlerini gerçekleştirdi. Mehmet Güreli 40 yıldır birlikte omuz omuza yürüdüğü manevi kızı Yeltan'a hastane odasında kendisini evlat edinmek istediğini iletti.

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

Görkem Yeltan göz yaşları içinde talebi olumlu karşıladı. Mehmet Güreli 40 yıllık manevi kızını evlat edinmek için mahkemeye dava açtı.

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

"RESMİ OLARAK KIZIM OLSUN"
Mehmet Güreli İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 40 yıldır adeta manevi kızı olan Görkem Yeltan ile baba kız ilişkileri yaşadıklarını dile getirdi.

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

Zor zamanlarında hep yanında olan kızının tüm bakımlarını üstlendiğini, Görkem Yeltan'ın eşinin de baba kız ilişkilerine onay verdiğini dile dilekçesinde belirtti.

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

GÖRKEM YELTAN MEHMET GÜRELİ'NİN KIZI OLDU
Mahkeme davayı kabul etti. Duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından Mehmet Güreli'nin manevi kızı Görkem Yeltan'ı evlat edinmesine karar verildi.

40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi gerçek oldu! Müzisyen Mehmet Güreli ünlü oyuncuyu evlat edindi!

Gerekçeli kararda Görkem Yeltan'ın Mehmet Güreli'nin tüm bakımını sağladığı belirtildi. Evlat edinmeye engel bir durumun olmadığı Yeltan'ın eşinin de duruma onay verdiğini aktarıldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör