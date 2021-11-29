42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel’in panik gecesi… Anlamsız kaçış!

Geçtiğimiz haftalarda Bomonti'deki bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla eğlence turuna çıkan ünlü manken, görüntü vermemek adına büyük çaba sarf etti.
Şimdilerde sunuculuk yapan Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Mekandan dışarı çıkacağı sırada kendisini gazetecilerin beklediğini öğrenen Şıkel, ardından geri içeriye döndü.
HIZLA ARACINA YÖNELDİ
Arkadaşlarıyla eğlence turuna çıkan manken, daha sonra çalıştığı kanalın özel aracının gelmesiyle görüntü vermemek için hızlı adımlarla araca binerek evinin yolunu tuttu.
Bu hareketlerine anlam verilemeyen 42 yaşındaki Çağla Şıkel, muhabirlere görüntü vermemek adına büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.
GİZEMLİ ARKADAŞ
Öte yandan ünlü manken, geçtiğimiz haftalarda Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı. Mekan içerisinde samimi olduğu görülen modeli, yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.