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42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel’in panik gecesi… Anlamsız kaçış!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel 42 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kız gibi. Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te bir mekanda kız arkadaşlarıyla eğlendi. Çıkışta dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen Şıkel, mekana geri girdi. Ünlü manken, aracının gelmesiyle hızla oradan uzaklaşıp evinin yolunu tuttu.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:14
42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel’in panik gecesi… Anlamsız kaçış!

Geçtiğimiz haftalarda Bomonti'deki bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla eğlence turuna çıkan ünlü manken, görüntü vermemek adına büyük çaba sarf etti.

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel’in panik gecesi… Anlamsız kaçış!

Şimdilerde sunuculuk yapan Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Mekandan dışarı çıkacağı sırada kendisini gazetecilerin beklediğini öğrenen Şıkel, ardından geri içeriye döndü.

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel’in panik gecesi… Anlamsız kaçış!

HIZLA ARACINA YÖNELDİ
Arkadaşlarıyla eğlence turuna çıkan manken, daha sonra çalıştığı kanalın özel aracının gelmesiyle görüntü vermemek için hızlı adımlarla araca binerek evinin yolunu tuttu.

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel’in panik gecesi… Anlamsız kaçış!

Bu hareketlerine anlam verilemeyen 42 yaşındaki Çağla Şıkel, muhabirlere görüntü vermemek adına büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel’in panik gecesi… Anlamsız kaçış!

GİZEMLİ ARKADAŞ
Öte yandan ünlü manken, geçtiğimiz haftalarda Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı. Mekan içerisinde samimi olduğu görülen modeli, yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

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