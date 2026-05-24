Trend Galeri Trend Magazin 43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

Sadece geçen yıl 43 milyon dolar kazanan dünyaca ünlü isim, katıldığı programda kameralar arkasındaki gerçek hayatını anlattı. Dışarıdan bakıldığında her şeye sahip gibi görünen ünlü oyuncu, yaşadığı o büyük zorluğu ilk kez paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 10:21
43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, büyük servetine ve şöhretine rağmen birçok çalışan anneyle aynı ortak sorunu paylaştığını samimi bir dille itiraf etti.

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

Forbes'un listesine göre sadece 2025 yılında 43 milyon dolar kazanan Johansson, CBS kanalında yayınlanan Sunday Morning programına konuk oldu.

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

İki çocuk annesi olan 41 yaşındaki başarılı oyuncu, katıldığı programda evinde her şeye yetemediğini ve hayatında her zaman bir eksiklik duygusu kaldığını dile getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

"İŞ VE YAŞAM DENGESİ DİYE BİR ŞEY YOK"

2020 yılında Saturday Night Live yazarlarından Colin Jost ile hayatını birleştiren Scarlett Johansson, modern dünyanın en çok konuşulan kavramlarından birine de farklı bir bakış açısı getirdi.

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

Hayatta iş ve yaşam dengesi diye bir şey olmadığını kabullendiğini söyleyen ünlü yıldız, şu ifadeleri kullandı:

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

"Bence aslında iş ve yaşam dengesi diye bir şeyin var olmadığını kabullenmek, aslında ona ulaşmanın bir adımı. Kendinize karşı daha şefkatli olmak zorundasınız. Ben de kendime daha nazik olmayı öğrendim."

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

HEM KARİYER HEM ANNELİK

Zengin ve ünlü olmasına, yardımcı desteği almasına rağmen çalışan bir anne olarak yoğun bir tempoda yaşayan Johansson, bir yandan Colin Jost ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cosmo'ya, diğer yandan ise eski kocası Romain Dauriac ile evliliğinden olan kızı Rose Dorothy'ye annelik yapıyor.

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

Oyunculuk kariyerini aktif olarak sürdüren yıldız isim, bunların yanı sıra geçen yıl kurduğu cilt bakım markası için de mesai harcıyor.

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

Ebeveynlik sürecinde mükemmeliyetçilikten uzaklaştığını belirten Johansson, programda kendisine rehberlik eden bir tavsiyeyi de şu sözlerle paylaştı:

"Bir gün biri bana 'Eğer bir ebeveyn olarak zamanının yüzde 75'ini başarıyla kullanıyorsan, bu senin de doğru bir iş yaptığını gösterir' demişti. Buna artık ben de inanıyorum."

43 milyon dolar kazanması bir şeyi değiştirmedi: Ünlü oyuncudan ezber bozan itiraf! O dertten çok muzdarip...

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Scarlett Johansson, ilk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında meslektaşı Ryan Reynolds ile yapmıştı. Ardından Fransız gazeteci Romain Dauriac ile evlenen ve bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi olan Johansson, 2020 yılından bu yana Colin Jost ile evliliğini sürdürüyor ve çiftin bir oğlu bulunuyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör