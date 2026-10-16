44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: "Hazırlıklar yapıyoruz"

SÜREÇ GAYET RAHAT GEÇİYOR

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, hamilelik döneminin son derece konforlu ilerlediğini dile getirdi. Habertürk'ün haberine göre sürecin gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Her şey çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi."