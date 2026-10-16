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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: "Hazırlıklar yapıyoruz"

Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, anne olmak için gün sayıyor. 44 yaşındaki başarılı oyuncu, hamilelik sürecinin nasıl ilerlediğini, aşerme yaşayıp yaşamadığını ve yoğun iş temposuna neden mola verdiğini merak eden sevenleriyle paylaştı.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:09 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 15:25
44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti de belli olmuştu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıkmıştı.

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI!

44 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak hamilelik sürecinin nasıl ilerlediğini, aşerme yaşayıp yaşamadığını ve yoğun iş temposuna neden mola verdiğini merak eden sevenleriyle paylaştı. Sürecin oldukça rahat geçtiğini belirten Bahadır, bebek hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

SÜREÇ GAYET RAHAT GEÇİYOR
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, hamilelik döneminin son derece konforlu ilerlediğini dile getirdi. Habertürk'ün haberine göre sürecin gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Her şey çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi."

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

KARİYERİNE KISA BİR MOLA VERDİ
Hamilelik dönemi boyunca herhangi bir aşerme durumu yaşamadığını belirten güzel oyuncu, bu özel süreçte odağını tamamen bebeğine çevirdiğini vurguladı. Mesleğinden kopmadığını ancak tempo düşürdüğünü ifade eden Bahadır, çalışma hayatıyla ilgili kararını şu cümlelerle aktardı:

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

"İşlere biraz ara verdim. Yine ufak tefek bir şeyler yapıyorum ama konsantrasyon da değişiyor açıkçası. İşimi çok seviyorum, her zaman yapmaya devam edeceğim ancak küçük bir mola vermiş olacağım."

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

ANİDEN BASTIRAN YAĞMURA YAKALANDI
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan ünlü oyuncu, aracını beklediği sırada ıslanmaktan kaçamadı. Yağmur altında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına takılmayı ihmal etmeyen Bahadır, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti ve gazetecilere gülümseyerek "Gökçe Bahadır sırılsıklam oldu' diye not düşersiniz" diyerek espri yaptı.

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

Anne olmak için geri sayıma başlayan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz
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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: Hazırlıklar yapıyoruz

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