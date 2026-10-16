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44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: 'Hazırlıklar yapıyoruz'
44 yaşında annelik heyecanı yaşıyor! Gökçe Bahadır hamilelik sürecini anlattı: "Hazırlıklar yapıyoruz"
Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, anne olmak için gün sayıyor. 44 yaşındaki başarılı oyuncu, hamilelik sürecinin nasıl ilerlediğini, aşerme yaşayıp yaşamadığını ve yoğun iş temposuna neden mola verdiğini merak eden sevenleriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 15:25