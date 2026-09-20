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45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Podyuma dönüş hazırlığında olan Adriana Lima, son görüntüsüyle görenleri büyüledi. Adriana Lima'nın fit görünümü takipçilerinin dikkatini çekerken, sosyal medyada ünlü modele övgü dolu yorumlar yağdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2026 22:06 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 23:00
45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

2000'li yıllarda podyumların en çok konuşulan modellerinden biri olan Adriana Lima, uzun yıllar boyunca moda dünyasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

TAKİPÇİLERİNİN İLGİSİNİ KAYBETMEDİ

Gençlik yıllarında podyumlarda sergilediği performans ve kendine özgü görünümüyle dikkat çeken model, aradan geçen yıllara rağmen takipçilerinin ilgisini kaybetmedi.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

HAMİLELİK SONRASI ALDIĞI KİLOLARLA KONUŞULUYORDU

Adriana Lima, hamilelik sonrası aldığı kilolarla da sık sık magazinde yer almıştı.

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45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

DEĞİŞİMİ SIK SIK BASINDA GENİŞ YER BULDU

Adriana Lima'nın o dönemden bugüne kadar değiştiği de sosyal medyada sıkça yer almıştı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

YOĞUN BİR ÇALIŞMA PROGRAMI UYGULUYOR

Son dönemde yeniden podyum hazırlıklarıyla gündeme gelen Lima'nın, bu yılki defile için uzun süredir yoğun bir çalışma programı uyguladığı ifade ediliyor.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

DİSİPLİNLİ BİR PROGRAMA AYAK UYDURUYOR

Ünlü modelin yaklaşık bir yıldır spor ve beslenme konusunda disiplinli bir program sürdürdüğü belirtiliyor.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Haftanın yedi günü spor yaptığı ve öğünlerini aksatmadan beslenme düzenine dikkat ettiği yönündeki açıklamalar da Lima'nın hazırlık sürecine dair merakı artırmıştı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

MODA HAFTASINA DAMGA VURDU

Adriana Lima, bugün Madrid Moda Haftası'nda ortaya çıktı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Lima'nın son görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından takipçilerinden dikkat çeken yorumlar geldi.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

"45 DEĞİL 25 YAŞINDA"

Ünlü modelin güncel görünümünü eski fotoğraflarıyla karşılaştıran kullanıcılar, "45 değil 25 yaşında", "Yıllar ona uğramamış" ve "Hâlâ podyumların yıldızı" gibi yorumlarda bulundu.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin güzellik sırları...

90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren ve moda dünyasının altın çağına damga vuran "süper model" kadrosunun en zarif isimlerinden biri olan Christy Turlington, aradan geçen onca yıla rağmen zamana meydan okumaya devam ediyor.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Podyumların tozunu yutalı uzun zaman olsa da dev markaların vazgeçilmez yüzü olmayı sürdüren 57 yaşındaki yıldız, son görüntüsüyle "doğal yaşlanma" dersi verdi.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

NEW YORK SOKAKLARINDA DOĞALLIK RÜZGARI

Geçtiğimiz gün New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken objektiflere yansıyan Turlington, sadeliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Peşinde kameraların olacağını bilmesine rağmen makyaj yapma gereği duymayan ünlü model, grileşen saçlarını gizlemek yerine onları özgür bırakmayı tercih etti.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mavi kot ceketi, beyaz pantolonu ve saçına taktığı güneş gözlüğüyle yakaladığı spor şıklık, Turlington'ın asaletinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

ESTETİK VE BOYAYA SAVAŞ AÇTI

Güzellik endüstrisinin dayattığı estetik müdahalelere ve yapay gençleşme çabalarına mesafeli duran yıldız isim, her fırsatta doğal yaş almanın savunucusu olduğunu dile getiriyor. Neşter altına yatmayı veya enjeksiyon yaptırmayı reddeden Turlington, saçlarını boyamaktan da vazgeçerek beyazlarını kucakladığını her haliyle belli ediyor.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

İŞTE "SÜPER" RUTİNİ!

Peki, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Christy Turlington bu görünümünü neye borçlu? Ünlü modelin günlük bakım rutini sanılanın aksine oldukça mütevazı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Özel bir davet ya da çekim olmadığı sürece abartılı hazırlıklardan kaçınan Turlington, cildini sadece iki temel adımda koruyor: Derinlemesine temizlik ve yoğun nemlendirme.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Makyaj yapması gereken anlarda ise "az çoktur" prensibiyle hareket eden efsane isim sadece kaliteli bir fondöten, hafif bir allık ve bakışlarını belirginleştiren bir rimel ile yetiniyor.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Turlington'ın bu duruşu, yaş almanın saklanacak bir kusur değil, taşınacak bir asalet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlatıyor.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

FİZİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER İSİM: JLO!

Dünyaca ünlü şarkıcı, güçlü sesi ve büyüleyici sahne performanslarıyla yıllardır zirveden inmeyen Jennifer Lopez, 56 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan formda görüntüsüyle sosyal medyayı bir kez daha salladı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Pazar sabahına gün ağarmadan spor yaparak başlayan efsane yıldız, disipliniyle hayranlarını kendine hayran bıraktı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Paylaştığı fotoğraflarda özellikle karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çeken JLo, spor şıklığını yansıtan beyaz kısa üstü ve siyah spor kıyafetleriyle ayna karşısında poz verdi.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü yıldızın fit görüntüsü sadece hayranlarını değil, profesyonelleri de etkiledi.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı antrenörü Tracy Anderson, Lopez'in bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak "O karın kasları!!!" yorumunu yaptı.

45 değil 25 yaşında gibi! Adriana Lima’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Lopez'in ardından diğer ünlü isimlerin de forma kalma ve güzellik sırları merak edildi.