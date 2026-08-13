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45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! 'Sonsuza dek evet' dedi, sosyal medya çalkalandı...
45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! "Sonsuza dek evet" dedi, sosyal medya çalkalandı...
Victoria's Secret efsanesi Alessandra Ambrosio, mücevher tasarımcısı sevgilisi Buck Palmer ile nişanlandı. Dört ay önce gerçekleşen romantik evlilik teklifinin görüntülerini sosyal medyada paylaşan Brezilyalı süper model, elmas yüzüğüyle gündem oldu.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:28