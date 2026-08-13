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45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! "Sonsuza dek evet" dedi, sosyal medya çalkalandı...

Victoria's Secret efsanesi Alessandra Ambrosio, mücevher tasarımcısı sevgilisi Buck Palmer ile nişanlandı. Dört ay önce gerçekleşen romantik evlilik teklifinin görüntülerini sosyal medyada paylaşan Brezilyalı süper model, elmas yüzüğüyle gündem oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:28
45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, kusursuz tarzı ve podyumlardaki başarısıyla yıllardır moda dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Kariyerindeki adımları kadar özel hayatıyla da geniş bir hayran kitlesinin yakın markajında olan güzel model, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Son dönemde aşk hayatındaki gelişmelerle merak uyandıran Ambrosio, radikal bir karara imza atarak hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

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45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Hayranlarının heyecanla beklediği bu mutlu haberi paylaşan 45 yaşındaki yıldız isim, magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Victoria's Secret'ın en önemli modellerinden biri olan Alessandra Ambrosio, aşk hayatında yeni döneme girdi.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Brezilyalı süper model, Avustralyalı mücevher tasarımcısı sevgilisi Buck Palmer ile nişanlandı. Çift, nişan haberini Instagram'dan duyurdu.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Sosyal medya paylaşımlarına göre Palmer, Ambrosio'ya plajda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Çift, plajda gül yapraklarıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasında dururken görülüyor. Palmer'ın dizlerinin üstünde durarak sevgilisine evlenme teklif ettiği anlara, birbirlerine sarıldıklarını gösteren pozlar ekleniyor.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Ambrosio, evlenme teklifi aldığı anlara ait görüntüleri sosyal medya sayfasında paylaşırken, elmas nişan yüzüğünü sergilemeyi ihmal etmedi.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

"Geleceğin Bayan Palmer'ı" başlığıyla yayımladığı fotoğraf, Palmer tarafından çekilmişti. Ambrosio, büyük bir mücevher koleksiyonuna sahip olduğu bilinen tasarımcı sevgilisinden aldığı yüzüğü bir başka fotoğrafta daha takipçilerine gösterdi.

45 yaşındaki süper modelden sürpriz karar! Sonsuza dek evet dedi, sosyal medya çalkalandı...

Çift, aslında nişanlandıklarını duyurmalarından dört ay önce birbirlerine, "Sonsuza dek evet" dediklerini açıkladı. "Bu güzel anı kalbimizde saklıyorduk ve şimdi nihayet paylaşmaktan çok mutluyuz!" diye seslendiler.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör