46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Demir ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, 2024 yılında 58 kilo olduğunu ve spor temposunu artırmasının ardından herhangi bir diyet uygulamadan 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı.

"İğne falan olmadım. Zayıflamaya ne ihtiyacım vardı ne de niyetim" diyen Demir, sağlık durumunun ve enerjisinin iyi olduğunu belirtmişti.