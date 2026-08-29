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46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Hande Demir, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündem oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 08:36
46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Üç çocuk annesi Demir'in değişimi sosyal medyada gündem olurken, zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar da ortaya atılmıştı.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Demir ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, 2024 yılında 58 kilo olduğunu ve spor temposunu artırmasının ardından herhangi bir diyet uygulamadan 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı.

"İğne falan olmadım. Zayıflamaya ne ihtiyacım vardı ne de niyetim" diyen Demir, sağlık durumunun ve enerjisinin iyi olduğunu belirtmişti.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Annesi Revan Sadıkoğlu'nun zayıflığı konusunda endişelendiğini anlatan Demir, annesinin ısrarı üzerine beslenme düzenini değiştirdiğini söylemişti. Bu süreçte bol bol hamur işi tüketmeye başlayan Demir, 4 kilo alarak 50 kiloya ulaştığını ifade etmişti.

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46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Hande Demir, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı ayna paylaşımıyla güncel görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM ALİ POYRAZOĞLU OLDU!

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündemde.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansıdı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci Snob Magazin'e şu sözlerle paylaştı:

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not aldı.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" dedi.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değindi:

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

4 AYDA 20 KİLO VERDİ

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına "7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"

Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

46 kiloya kadar düşmüştü! Sosyetik güzel Hande Demir son halini paylaştı!

Yıllar içindeki değişimiyle fark yaratan oyuncu, artık neredeyse iğne ipliğe dönmüş durumda.