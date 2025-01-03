46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan’ın taktığı lakap dikkat çekti

'KANKASINDAN' LAKAPLI DOĞUM GÜNÜ MESAJI

'Cennet Mahallesi' dizisinde başrolü paylaştığı Alişan, kankası Çağla Şikel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcı not olarak, "Hep böyle gülelim gudum. Sağlıkla huzurla inşallah nice güzel yaşlara seni çok seviyorum. İyi ki doğdun gudum." yazdı.