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46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan'ın taktığı lakap dikkat çekti
46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan'ın taktığı lakap dikkat çekti
1997 Türkiye güzeli seçildikten sonra hayatı değişen ve şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan başarılı manken ve sunucu Çağla Şikel, 46'ncı yaşına girdi. Güzelliği ve kusursuz fiziği ile her daim dikkatleri çeken güzel mankene bir dizi doğum günü mesajı geldi. Peş peşe hikaye paylaşan Çağla Şikel'in yeni yaşını duyanlarda inanmakta zorluk çekti. Şarkıcı Alişan da yakın dostu Çağla Şikel'in doğum gününü dikkat çekici bir yazıyla paylaştı!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:16