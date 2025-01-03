Trend Galeri Trend Magazin 46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan'ın taktığı lakap dikkat çekti

46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan'ın taktığı lakap dikkat çekti

1997 Türkiye güzeli seçildikten sonra hayatı değişen ve şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan başarılı manken ve sunucu Çağla Şikel, 46'ncı yaşına girdi. Güzelliği ve kusursuz fiziği ile her daim dikkatleri çeken güzel mankene bir dizi doğum günü mesajı geldi. Peş peşe hikaye paylaşan Çağla Şikel'in yeni yaşını duyanlarda inanmakta zorluk çekti. Şarkıcı Alişan da yakın dostu Çağla Şikel'in doğum gününü dikkat çekici bir yazıyla paylaştı!

Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:16
46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan’ın taktığı lakap dikkat çekti

Türkiye güzeli seçildikten sonra mankenlik kariyerine başlayan arından da dizi sektörüne geçiş yapan Çağla Şikel, 46 yaşına girdi. Ünlü mankene arkadaşlarından birçok doğum günü mesajı geldi.

46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan’ın taktığı lakap dikkat çekti

Çağla Şikel hali hazırda yürüttüğü mankenlik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Eski evliliğinden 2 çocuğu bulunan güzel manken korduğu fiziği ile adeta göz dolduruyor.

46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan’ın taktığı lakap dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Şikel, kusursuz fiziğine övgü dolu yorumlar almadan geçmiyor.

46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan’ın taktığı lakap dikkat çekti

"HALA TAŞ GİBİSİN"

Türkiye'nin süper modeli olarak anılan Çağla Şikel, dün 46 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Çağla Şikel'e çok sayıda, "Hala taş gibisin Çağla 2 çocuk annesine hiç benzemiyorsun" yorumları geldi.

46 yaşına giren Çağla Şikel’e dostlarından doğum günü mesajı yağdı! Alişan’ın taktığı lakap dikkat çekti

'KANKASINDAN' LAKAPLI DOĞUM GÜNÜ MESAJI

'Cennet Mahallesi' dizisinde başrolü paylaştığı Alişan, kankası Çağla Şikel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcı not olarak, "Hep böyle gülelim gudum. Sağlıkla huzurla inşallah nice güzel yaşlara seni çok seviyorum. İyi ki doğdun gudum." yazdı.

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