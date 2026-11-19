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48 yaşında ikizlerini kucağına almıştı! Ünlü oyuncu Hilary Swank 52 yaşında yeniden hamile: 'Çağa ayak uydurmanın zamanı geldi!'
48 yaşında ikizlerini kucağına almıştı! Ünlü oyuncu Hilary Swank 52 yaşında yeniden hamile: "Çağa ayak uydurmanın zamanı geldi!"
48 yaşında ikizlerini kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran dünyaca ünlü oyuncu Hilary Swank, ileri yaşta annelik eleştirilerine sessiz kalmadı. Katıldığı bir programda yaş tartışmalarına net bir yanıt veren 52 yaşındaki yıldız, "Çağa ayak uydurmanın zamanı geldi!" açıklamasıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 10:18