"İNSANLAR ARTIK DAHA UZUN YAŞIYOR"

Katıldığı bir programda ileri yaşta hamilelik tartışmalarına değinen Hilary Swank, toplumdaki kalıpların değişmesi gerektiğini şu sözlerle savundu:

"Çağa ayak uydurmanın zamanı geldi. Dünyamız çok ilerledi, insanlar çok daha uzun yaşıyor ve birçok kadın daha geç yaşta çocuk sahibi olmak istiyor, bu da oldukça normal bir durum haline geliyor."