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SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! "Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik"
SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! "Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik"
Bir çok projede yer alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında evlendiği eşi Lior Ahituv ile bebek bekliyordu. Ancak güzel oyuncunun annelik sevinci yarım kaldı. 5 aylık hamile oyuncu acı haberi duyurdu.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:57