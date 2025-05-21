Trend Galeri Trend Magazin SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! "Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik"

SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! "Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik"

Bir çok projede yer alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında evlendiği eşi Lior Ahituv ile bebek bekliyordu. Ancak güzel oyuncunun annelik sevinci yarım kaldı. 5 aylık hamile oyuncu acı haberi duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:57
SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kalp Atışı' gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik

Şimdilerde anne olmak için gün sayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik

32 yaşındaki Ege Kökenli, hamileliğinin 22.haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Kökenli şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik."

SON DAKİKA: 5 aylık hamile Ege Kökenli acı haberi duyurdu! Annelik sevinci yarım kaldı! Çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik

"MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.