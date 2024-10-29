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5 aylık hamile Neslihan Atagül’ün abisini gördünüz mü? Resmen ikizi gibi!

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu ile erkek evlat bekleyen oyuncu 5 aylık hamile Neslihan Atagül'ün abisini gördünüz mü? Ünlü ismin abisi ile benzerliği görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:41
5 aylık hamile Neslihan Atagül’ün abisini gördünüz mü? Resmen ikizi gibi!

2016 yılında dünya evine girdiği Kadir Doğulu ile evliliğinde yaşadığı krizlerle konuşulan Neslihan Atagül Doğulu, şimdilerde bambaşka bir heyecan yaşıyor.

5 aylık hamile Neslihan Atagül’ün abisini gördünüz mü? Resmen ikizi gibi!

32 yaşındaki oyuncu "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." bu sözlerle hamile olduğunu duyurdu.

5 aylık hamile Neslihan Atagül’ün abisini gördünüz mü? Resmen ikizi gibi!

Bir erkek bebek bekleyen 5 aylık hamile ünlü oyuncu şimdi de abisiyle gündeme geldi.

5 aylık hamile Neslihan Atagül’ün abisini gördünüz mü? Resmen ikizi gibi!

Babaları Türk, anneleri Beyaz Rus (Belarus) olan Atagül kardeşler, adeta ikiz gibi benziyorlar.

5 aylık hamile Neslihan Atagül’ün abisini gördünüz mü? Resmen ikizi gibi!
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