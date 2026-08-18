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5 milyon için Var Mısın Yok Musun’da büyük mücadele! Şans ve strateji karşı karşıya geliyor...
5 milyon için Var Mısın Yok Musun’da büyük mücadele! Şans ve strateji karşı karşıya geliyor...
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 32.bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 10:06