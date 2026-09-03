5 Türk şirketi ilk 100'e girdi! Türkiye artık küresel savunma üssü haline geldi
Türk savunma sanayisi, küresel alandaki yükselişini fırtına gibi sürdürüyor. Dünyanın en prestijli savunma yayınlarından Defense News dergisi tarafından hazırlanan "Defense News Top 100" listesinde bu yıl tam 5 Türk şirketi yer alarak tarihi bir başarıya imza attı. Yerlilik oranının yüzde 82'ye ulaştığı sektör; havacılıktan rokete, elektronikten mühimmata kadar her alanda büyüyerek Türkiye'yi küresel bir savunma üssüne dönüştürdü.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 07:02
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 07:09