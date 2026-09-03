5 Türk şirketi ilk 100’e girdi! Türkiye artık küresel savunma üssü haline geldi

CAYMA HAKKI!

Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılında yayımlanan yönetmelikle, telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılması planlanmıştı.

Bu yönetmelik tüketicilerin tepkisini çekince yürürlük tarihi her yıl birer yıl ertelendi.

Ve son olarak Danıştay'ın iptal kararıyla söz konusu hükümler yürürlüğe girmeden kaldırılmış oldu.

Cayma hakkını suiistimal edenler elbette var ama sepetteki çürük elmalar yüzünden bütün vatandaşların cayma hakkının elinden alınması doğru değildi.

Geç de olsa doğru yol bulundu. Aklınızda bulunsun eğer bir cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, akıllı saat ya da motosiklet aldığınızda memnun kalmazsanız cayma hakkınız var!