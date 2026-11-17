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5 yaşındaki evladını lösemiden kaybetmişti! Semiramis Pekkan’ın 42 yıllık acısı: “Dünyadaki en büyük travma”
5 yaşındaki evladını lösemiden kaybetmişti! Semiramis Pekkan’ın 42 yıllık acısı: “Dünyadaki en büyük travma”
Semiramis Pekkan, 42 yıl önce lösemiden kaybettiği oğlu Emir'in ardından yıllar sonra içini döktü. Evlat acısının hiçbir zaman dinmediğini söyleyen usta sanatçı, eşinden uzaklaşma nedenini ve bu büyük travmayla nasıl yaşamayı öğrendiğini tüm samimiyetiyle anlattı.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 10:05