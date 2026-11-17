"BEN ERCÜMENT BEY'DE OĞLUMU GÖRÜYORDUM"

Semiramis Pekkan, oğlunun kaybının evliliğinde de büyük bir kırılmaya neden olduğunu anlattı. Bu tür acıların çiftleri kimi zaman birbirine daha fazla yaklaştırdığını, kimi zaman ise aralarındaki mesafeyi artırdığını belirten sanatçı, kendi evliliğinde ikinci durumun yaşandığını söyledi. Pekkan, o dönemde eşine baktığında oğlunu hatırladığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle kayıplarda iki şekil olurmuş; ya daha yakınlaşırmışsın ya da uzaklaşırmışsın. Bizde uzaklaşma oldu çünkü ben Ercüment Bey'de oğlumu görüyordum. Ve o beni çok mutsuz ediyordu, onu da."