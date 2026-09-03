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5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: “Her anımıza şükürler olsun”
5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: “Her anımıza şükürler olsun”
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 5 yaşındaki kızının okula başlama heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı aile karesiyle duyurdu. Kızının bu yeni adımında yaşadığı gururu dile getiren başarılı sanatçı, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 14:58