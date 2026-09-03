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5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: “Her anımıza şükürler olsun”

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 5 yaşındaki kızının okula başlama heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı aile karesiyle duyurdu. Kızının bu yeni adımında yaşadığı gururu dile getiren başarılı sanatçı, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 14:58
5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra annelik heyecanıyla da dikkat çeken Merve Özbey, evinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

Hem yoğun çalışma temposunu hem de aile hayatını samimiyetle sürdüren ünlü şarkıcı, 5 yaşına basan kızının kreşe başlama heyecanına ortak oldu.

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

Kızının eğitim yolculuğundaki bu ilk adımını ailece çekildikleri özel bir kareyle ölümsüzleştiren Özbey, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

Instagram hesabında yaşadığı gururu dile getiren başarılı sanatçı, paylaşımına "Her anımıza, her günümüze binlerce kez şükürler olsun" notunu düşerek hislerini aktardı.

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

5 yaşındaki kızının heyecanına ortak oldu! Merve Özbey’den gurur dolu paylaşım: Her anımıza şükürler olsun

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN