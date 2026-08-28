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50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

Bir bakışla başlayan aşkları tam 50 yıl boyunca şöhrete, zamana ve hayatın tüm zorluklarına meydan okudu. Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından Gülşen Bubikoğlu'nun eşini anma biçimi, yarım asırlık sevdanın ölümle bile bitmediğini bir kez daha gösterdi. Peki, Yeşilçam'ın en güzel aşkı nasıl başladı ve yıllarca nasıl ayakta kaldı?

Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:42
50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

Yeşilçam'ın en gözde yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu ile Türk sinemasının usta yapımcı ve yönetmenlerinden Türker İnanoğlu'nun aşkı, sinema tarihimizin en özel hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı. 1970'lerin başında başlayan bu büyük aşk, sadece Yeşilçam'da değil, Türk magazin dünyasında da uzun yıllar konuşulan bir hikâye oldu.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

İLK KARŞILAŞMA VE AŞKIN FİLİZLENMESİ

Türker İnanoğlu, Yeşilçam'ın en üretken isimlerinden biri olarak birçok başarılı filme imza atan bir yapımcıydı. Gülşen Bubikoğlu ise dönemin en parlak yıldız adaylarından biriydi. 1973 yılında henüz 19 yaşındayken sinemaya adım atan Bubikoğlu, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekmişti. Onun yeteneğini fark eden isimlerden biri de Türker İnanoğlu'ydu.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

İnanoğlu, Bubikoğlu'nu keşfettikten sonra onun başrolde olduğu filmler çekmeye başladı. "Yaban", "Mahçup Delikanlı" ve "Ah Nerede" gibi filmlerle büyük bir çıkış yapan Bubikoğlu, kısa sürede Yeşilçam'ın en popüler kadın oyuncularından biri oldu. Ancak bu iş ilişkisi zamanla büyük bir aşka dönüştü. Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki romantik bağ, dönemin magazin basınında büyük ilgi gördü.

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50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

EVLİLİK VE MUTLU BİRLİKTELİK

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, 1974 yılında dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkı o dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olsa da çiftin mutluluğu, tüm eleştirileri gölgede bıraktı. Evliliklerinden sonra da birlikte çalışmaya devam eden ikili, Yeşilçam'a damga vuran birçok projeye imza attı.

Bu evlilik, sadece iki kişinin aşkı değil, aynı zamanda sinema sektörünün en güçlü ortaklıklarından biri olarak da değerlendirildi.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

ZORLUKLARA RAĞMEN DEVAM EDEN AŞK

Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu çifti, uzun yıllar boyunca Türk sinemasında ve magazin dünyasında örnek çift olarak gösterildi. Şöhretin ve Yeşilçam'ın zorlu şartlarına rağmen ilişkilerini güçlü tutmayı başaran çift, kızları Zeynep İnanoğlu'nun doğumuyla ailelerini daha da büyüttü.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

Gülşen Bubikoğlu, 1980'li yılların sonlarından itibaren sinema kariyerine ara vererek ailesine daha çok zaman ayırdı. Türker İnanoğlu ise sinema sektöründe çalışmaya devam etti. İlişkileri boyunca çeşitli zorluklar yaşamış olsalar da birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılık, her şeyin üstesinden gelmelerini sağladı.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ ÇİFTİ

Bugün hâlâ Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve zarafetiyle bir döneme damga vurdu. Türker İnanoğlu ise Türk sinemasına katkılarıyla hâlâ saygıyla anılan bir yapımcı ve yönetmen. Onların aşkı, sadece sinema dünyasında değil, gerçek hayatta da yıllar boyunca dimdik ayakta kaldı.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

Yeşilçam'ın altın çağında doğan ve yıllara meydan okuyan bu büyük aşk, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran en güzel hikâyelerden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

Türker İnanoğlu'nun Vefatı

Türker İnanoğlu, özellikle son 3 yıldır yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü ciddi sağlık sorunlarından muzdaripti. İnanoğlu, 2 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 87 yaşında vefat etti.

Türk sinemasına yaptığı büyük katkılarla anılan İnanoğlu'nun kaybı, başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu’nun şöhrete meydan okuyan aşkı....

Gülşen Bubikoğlu'nun Bitmeyen Özlemi

Eşinin vefatının üzerinden kısa bir süre geçmişken Gülşen Bubikoğlu'ndan özlem dolu bir paylaşım yapmıştı. "50 yıllık dans... yarım asırlık yol arkadaşlığı... yani... herkesin harcı değil... 🙏❤️🌹" sözleriyle duygularını ifade eden Bubikoğlu'nun bu paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Yeşilçam'ın efsane çiftinin büyük aşkı bir kez daha gündeme geldi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör