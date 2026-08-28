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50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun şöhrete meydan okuyan aşkı....
50 yıl aynı yastığa baş koydular! Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun şöhrete meydan okuyan aşkı....
Bir bakışla başlayan aşkları tam 50 yıl boyunca şöhrete, zamana ve hayatın tüm zorluklarına meydan okudu. Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından Gülşen Bubikoğlu'nun eşini anma biçimi, yarım asırlık sevdanın ölümle bile bitmediğini bir kez daha gösterdi. Peki, Yeşilçam'ın en güzel aşkı nasıl başladı ve yıllarca nasıl ayakta kaldı?
Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:42