Trend Galeri Trend Magazin 50 yıllık 'eniştecilik' krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: "Ablam bu evliliğe mecbur etti"

50 yıllık 'eniştecilik' krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: "Ablam bu evliliğe mecbur etti"

50 yıldır 'enişteci' etiketiyle dillerden düşmeyen Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek, ablasının çıkardığı "İşte Benim Masalım" kitabındaki açıklamalarından sonra sessizliğini bir televizyon programında bozdu. Gülden Karaböcek, "Ablam bu evliliğe mecbur etti" diyerek yaptığı açıklamalar magazin dünyasına bomba gibi düştü.