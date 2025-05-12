Trend Galeri Trend Magazin 50 yıllık 'eniştecilik' krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: "Ablam bu evliliğe mecbur etti"

50 yıllık 'eniştecilik' krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: "Ablam bu evliliğe mecbur etti"

50 yıldır 'enişteci' etiketiyle dillerden düşmeyen Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek, ablasının çıkardığı "İşte Benim Masalım" kitabındaki açıklamalarından sonra sessizliğini bir televizyon programında bozdu. Gülden Karaböcek, "Ablam bu evliliğe mecbur etti" diyerek yaptığı açıklamalar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 15:25
50 yıllık ’eniştecilik’ krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: Ablam bu evliliğe mecbur etti

Usta sanatçı Neşe Karaböcek, ilk evliliğini Elenor Plak'ın kurucusu, yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten Alper adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.

50 yıllık ’eniştecilik’ krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: Ablam bu evliliğe mecbur etti

Atilla Alpsakarya'nın 1974'te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre magazin basınını meşgul etti. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı.

50 yıllık ’eniştecilik’ krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: Ablam bu evliliğe mecbur etti

Gülden Karaböcek'in ablasının eski eşi Atilla Alpsakarya ile evliliği 1983'te bitti.

50 yıllık ’eniştecilik’ krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: Ablam bu evliliğe mecbur etti

Neşe Karaböcek geçen günlerde 70 yıllık hayatını konu alan "İşte Benim Masalım" adlı kitabını çıkardığını duyurmuştu. Birçok olayı içinde barındıran kitapta 50 yıldır dillerden düşmeyen 'eniştecilik' konusu da yer alıyordu.

50 yıllık ’eniştecilik’ krizinde bomba itiraf! Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı: Ablam bu evliliğe mecbur etti

Neşe Karaböcek kitabında, "İlk eşim Atilla beni kız kardeşim Gülden'le aldattı. Bunu tesadüfen öğrendim. Evliyken yıllarca yüzüme baka baka bana ihanet etmişler" ifadelerini kullanmıştı.