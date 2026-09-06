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51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...
Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen usta oyuncunun cenaze programını menajeri Tolga Çinkitaş açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 15:02