Trend Galeri Trend Magazin 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen usta oyuncunun cenaze programını menajeri Tolga Çinkitaş açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 15:02
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

'Seksenler', 'Söz' ve 'Kuruluş Osman' gibi fenomen dizilerdeki performanslarıyla tanınan başarılı oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamayan 1975 doğumlu ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kılıç'a ulaşamayan kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek ünlü oyuncunun evine gitti. Eve girdiğinde Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemelerde; Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesi, açık yara veya darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğünü ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını ifade etti.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) cenaze programı netleşti. Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, Salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" ifadelerini kullandı.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

'SEKSENLER'DEKİ ROL ARKADAŞINDAN TEPKİ!

Öte yandan Kılıç'ın ölümünün ardından ortaya atılan çeşitli iddialar gündemde yer alırken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun, resmi makamların açıklaması beklenmeden yapılan yorum ve paylaşımlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmî açıklama yapılacaktır."

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Uzun, sürecin hukuki boyutuna dikkat çekerek, olayla ilgili bilgi kirliliği oluşturulmaması gerektiğini söyledi.

"Bir insan evinde ölü bulunduysa bunun bir prosedürü ve hukuki süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan ve resmî ağızdan açıklama yapılmadan konuyla ilgili fikirlerin paylaşılmamasını rica ediyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor."

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Serhat Kılıç ile uzun süredir görüşemediğini belirten Şoray Uzun, açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Kılıç'ın kendisi için çok değerli bir dost olduğunu ifade eden oyuncu, yaşanan acı kaybın ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün."

Uzun, Serhat Kılıç'ın cenazesinin ailesinin vereceği karar doğrultusunda Ankara'da defnedilmesinin beklendiğini belirterek sözlerini taziye mesajıyla tamamladı.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır oyunculuk yapan isimler arasında yer alıyordu. Kılıç, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

EVDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Serhat Kılıç'ın ölü bulunduğu evinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olay "Şüpheli Ölüm" olarak kayıtlara geçti.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Ceyhun Fersoy: Ergun plak abiiii Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım. Kendine orada iyi bak çok yetenekli abim

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Türkü Su Demirel: Ahh Serhat abi. Işıklar içinde uyu güzel insan...

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Rüzgar Aksoy: Canım abim neden...

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Asuman Dabak: Mekanın cennet olsun. Ah be canım delibaş Serhatcı'ğımız. Çok üzgünüm.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Sedef Avcı: Çok erken olmadı mı be Serhat? İnanılmaz üzgünüm. Yolun ışık olsun.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Ahu Yağtu: Çok üzgünüm. Sevenlerine, yakınlarına sabırlar diliyorum.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Umut Özkan: Ah be Serhat abi. Neler oluyor niye bir bir gidiyorsunuz...

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Burak Deniz: Canım Serhat abi.. Ne diyim bilemiyorum çok üzgünüm, şoktayım.. Huzurla rahmetle...

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Pelin Akil: Serhat Kılıç... O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek... Daha yeni seni konuşmuştuk Fatih Dokgöz ile hatta arasak mı dedik... Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun..

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Meriç Aral: Çok üzgün ve şaşkınım. Tüm ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Demet Akbağ: Çok üzgünüm, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum . Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı açıklandı! İşte tören ve defin detayları...

Şoray Uzun: Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör