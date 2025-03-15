Trend Galeri Trend Magazin SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor. AKM'de düzenlenen törende taziyeleri annesi Güler Yurtsever ve ailesi kabul etti. Şinasi Yurtsever'in acılı annesi güçlükle ayakta durabildi. Ahmet Kural da, arkadaşı Şinası Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.