Trend Galeri Trend Magazin SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor. AKM'de düzenlenen törende taziyeleri annesi Güler Yurtsever ve ailesi kabul etti. Şinasi Yurtsever'in acılı annesi güçlükle ayakta durabildi. Ahmet Kural da, arkadaşı Şinası Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 12:28
SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında mide kanserine yenik düştü. Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

ŞİNASİ YURTSEVER'E VEDA!

51 yaşında hayata gözlerini yuman Şinasi Yurtsever, son yolculuğuna uğurlanıyor. AKM'de düzenlenen törende taziyeleri annesi Güler Yurtsever ve ailesi kabul etti.

Törene Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.

SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

Güler Yurtsever, gözyaşlarına hakim olamadı. Şinasi Yurtsever'i son yolculuğuna uğurlayan acılı anne güçlükle ayakta durabildi.

Güler Yurtsever'i, Onur Buldu teselli etmeye çalıştı.

SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

Kural'ın sahnede zorlukla konuştuğu anlar böyle kaydedildi.

KONUŞMAKTA ZORLANDI…

Oyuncu Şinasi Yurtsever'in veda törenine katılan Ahmet Kural, gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Kural arkadaşı Şinası Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreninde konuşan Ahmet Kural gözyaşlarına boğuldu

SON DAKİKA: Şinasi Yurtsever’e son veda! Annesinin feryatları yürekleri dağladı! Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu...

Ahmet Kural "Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında kendisiyle burada karşılaştım, hayranı olduğunu söyledim. Dizi çekmeye gittik her hafta onu beklerdim. Hepimizin başı sağ olsun. Özür dilerim konuşamıyorum" dedi.