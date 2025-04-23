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53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! "Devam et kızım"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 53. yaşını kutlarken sosyal medya hesabından geçmişe ait duygusal bir video paylaştı. Takipçilerine nostaljik bir anı sunan Akalın, geçmişe yolculuk yaparak, müzik kariyerindeki başarıyı gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:52
53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! Devam et kızım

Şarkılarıyla pop müziğin gözde isimlerinden olan Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt, 2012 yılında nikah masasına oturmuştu.

53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! Devam et kızım

Düğünüyle çok konuşulan Demet Akalın 40 yaşında ise, kızı Hira'yı kucağına almıştı.

53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! Devam et kızım

"RABBİM BİZİ AYIRINCAYA KADAR..."

Demet Akalın hayat arkadaşı Okan Kurt'un yeni yaşını Instagram hesabında kutlamıştı. Geçmişe ait peş peşe fotoğraf paylaşan Akalın, Hayatımın anlamı iyi ki doğdun rabbim bizi ayırana kadar seni sevmeye devam edeceğim miniğim." notunu düşmüştü.

53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! Devam et kızım

Akalın'ın bu paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları da Okan Kurt'un doğum gününü kutlamıştı.

53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! Devam et kızım

Güzel şarkıcı şimdi de sosyal medya hesabında paylaştığı geçmiş yıllara ait bir video ile 53. yaş gününü kutladı.