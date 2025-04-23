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53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! "Devam et kızım"
53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! "Devam et kızım"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 53. yaşını kutlarken sosyal medya hesabından geçmişe ait duygusal bir video paylaştı. Takipçilerine nostaljik bir anı sunan Akalın, geçmişe yolculuk yaparak, müzik kariyerindeki başarıyı gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:52