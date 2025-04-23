53. yaşında geçmişi yad etti... Demet Akalın doğum gününü maziye götüren bir paylaşımla kutladı! "Devam et kızım"

"RABBİM BİZİ AYIRINCAYA KADAR..."

Demet Akalın hayat arkadaşı Okan Kurt'un yeni yaşını Instagram hesabında kutlamıştı. Geçmişe ait peş peşe fotoğraf paylaşan Akalın, Hayatımın anlamı iyi ki doğdun rabbim bizi ayırana kadar seni sevmeye devam edeceğim miniğim." notunu düşmüştü.