Demet Akalın kızı Hira ile böyle dans etti | Video
Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, ilişkilerini 2012 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Dönemine damga vuran evlilik magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Güzel popçunun evliliğinden Hira adında bir kız çoğu dünyaya gelmişti. Demet Akalın'ın kızı Hira annesiyle dans ettiği anları paylaştı. İşte anne-kızın eğlenceli halleri...
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