53 yaşındaki Seher Dilovan Cenevre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor! İşte İsviçre'deki yeni hayatı!

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. 53 yaşındaki türkücü uzun zamandır İsviçre'de yaşıyor. Aldığı radikal bir kararla hayatını tamamen değiştiren Seher Dilovan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Uzun zamandır müzik piyasasından ayrı kalan Seher Dilovan, tüm ailesi ile yerleştiği Cenevre'de tam bir köy hayatı yaşamayı tercih ediyor. Takipçileri için Cenevre'deki hayatını sık sık paylaşan ünlü türkücü bağ, bahçe işleriyle de ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Annesinin yolundan giden Alan Dere'nde annesine her konuda yardımcı oluyor. İşte Seher Dilova'nın Cenevre'deki rüya hayatı…