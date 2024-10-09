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53 yaşındaki Seher Dilovan Cenevre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor! İşte İsviçre'deki yeni hayatı!

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. 53 yaşındaki türkücü uzun zamandır İsviçre'de yaşıyor. Aldığı radikal bir kararla hayatını tamamen değiştiren Seher Dilovan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Uzun zamandır müzik piyasasından ayrı kalan Seher Dilovan, tüm ailesi ile yerleştiği Cenevre'de tam bir köy hayatı yaşamayı tercih ediyor. Takipçileri için Cenevre'deki hayatını sık sık paylaşan ünlü türkücü bağ, bahçe işleriyle de ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Annesinin yolundan giden Alan Dere'nde annesine her konuda yardımcı oluyor. İşte Seher Dilova'nın Cenevre'deki rüya hayatı…

Giriş Tarihi: 09.10.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:20
53 yaşındaki Seher Dilovan Cenevre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor! İşte İsviçre’deki yeni hayatı!

Seher Dilovan, sosyal medyadan yeni hayatını sık sık paylaşıyor. Ünlü türkücünün takipçileri ilgi ile takip ediyor.

53 yaşındaki Seher Dilovan Cenevre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor! İşte İsviçre’deki yeni hayatı!

Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

53 yaşındaki Seher Dilovan Cenevre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor! İşte İsviçre’deki yeni hayatı!

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

53 yaşındaki Seher Dilovan Cenevre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor! İşte İsviçre’deki yeni hayatı!

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor...

53 yaşındaki Seher Dilovan Cenevre’de rüya gibi bir hayat yaşıyor! İşte İsviçre’deki yeni hayatı!

Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

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