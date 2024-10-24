53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! Usta sanatçı Şevket Altuğ'un büyük aşkı...

Usta sanatçı Şevket Altuğ'un ömrünün en güzel 53 yılını geçirdiği eşi meğer Yeşilçam'ın güzellerindenmiş... Yeşilçam'da yer aldığı filmlerinlerin yanı sıra Perihan Abla, Süper Baba gibi dizilerle gönülleri fetheden Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile hayranlarıyla buluşmuştu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Şevket Altuğ'un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilerde 81 yaşında olan Şevket Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! İşte Şevket Altuğ'un oyuncu eşi Jale Altuğ...