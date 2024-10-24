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53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! Usta sanatçı Şevket Altuğ'un büyük aşkı...

Usta sanatçı Şevket Altuğ'un ömrünün en güzel 53 yılını geçirdiği eşi meğer Yeşilçam'ın güzellerindenmiş... Yeşilçam'da yer aldığı filmlerinlerin yanı sıra Perihan Abla, Süper Baba gibi dizilerle gönülleri fetheden Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile hayranlarıyla buluşmuştu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Şevket Altuğ'un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilerde 81 yaşında olan Şevket Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! İşte Şevket Altuğ'un oyuncu eşi Jale Altuğ...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 07:07
53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! Usta sanatçı Şevket Altuğ’un büyük aşkı...

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! Usta sanatçı Şevket Altuğ’un büyük aşkı...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! Usta sanatçı Şevket Altuğ’un büyük aşkı...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti..

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! Usta sanatçı Şevket Altuğ’un büyük aşkı...

Şevket Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! Usta sanatçı Şevket Altuğ’un büyük aşkı...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından doğum gününde paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla böyle poz vermişti.

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