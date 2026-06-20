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54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: "İlk torun, bir Aşk..."

Yılların eskitemediği Karadenizli ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı! Görenler gözlerine inanamadı, meğer genç ruhlu o efsane isim artık bir dede... İşte ünlü sanatçının hayranlarını sevince boğan o sürpriz kare!

Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:41
54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

'Nurcanım' ve 'Katula Katula' gibi hitleriyle hafızalara kazınan sevilen isim Davut Güloğlu, hayatının en özel günlerinden birini yaşayarak ilk kez torun sevinci tattı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

İŞTE O ANLAR...

54 yaşındaki başarılı sanatçı, bu eşsiz mutluluğunu Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Dünyaya gözlerini yeni açan torunuyla verdiği ilk pozu "İlk torun, bir aşk.. Mihra" duygusal notuyla yayınlayan ünlü şarkıcı, yürekleri ısıttı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Minik Mihra ile çekilen bu sıcak ve özel fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Güloğlu'nun sevenleri paylaşımı adeta tebrik ve beğeni yağmuruna tuttu.

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54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

İç ısıtan o pozu paylaşan Davut Güloğlu'nun dede olduğunu paylaşması birçok takipçisine inanılmaz gelirken birçok kişi ise tebrik mesajlarını iletti.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

Safiye Soyman

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sanatçı, Ziya Akaröz ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Ümran Akaröz'ün doğum gününü Instagram üzerinden yayınladığı duygusal satırlarla kutladı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Kızıyla olan bağını her fırsatta dile getiren Soyman, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Canım kızım ümranım benim iyi ki doğdun ömrüm benim. Doğum günün kutlu ve musmutlu olsun evlatlarımla sevdiklerinle seni çok seviyorum"

Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm"

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Ümran'ın yeni yaşını tebrik eden ünlü sanatçının bu içten sevinci, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

YILDIZ KAPLAN

1996-2001 yılları arasında televizyon ekranlarında fırtınalar estiren, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı efsane komedi dizisi Tatlı Kaçaklar, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitlemişti. Dizide canlandırdığı popüler karakterle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, popülaritesinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekran dünyasına veda etmişti.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Uzun yıllardır medyanın ve kameraların uzağında, ailesiyle birlikte sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü isim, uzun süren sessizliğini oğlu için bozdu.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

MEZUNİYET POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldız Kaplan, bu kez takipçileriyle ailece kutladıkları büyük bir mutluluğu paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu liseden mezun oldu.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

"GURURUM, ÖMRÜM"

Oğlunun lise mezuniyet törenine eşiyle birlikte katılan Yıldız Kaplan, törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Yıllardır kameralardan uzak büyüyen oğlunun son halini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaplan paylaştığı hikayeye, "Benim saygılı efendi oğlum. Gururum, ömrüm" notunu düştü.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: İlk torun, bir Aşk...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.