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54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: "İlk torun, bir Aşk..."
54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: "İlk torun, bir Aşk..."
Yılların eskitemediği Karadenizli ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı! Görenler gözlerine inanamadı, meğer genç ruhlu o efsane isim artık bir dede... İşte ünlü sanatçının hayranlarını sevince boğan o sürpriz kare!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:39
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:41