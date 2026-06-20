54 yaşındaki Davut Güloğlu dede oldu! Paylaştığı o kare sosyal medyayı salladı: "İlk torun, bir Aşk..."

Kızıyla olan bağını her fırsatta dile getiren Soyman, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Canım kızım ümranım benim iyi ki doğdun ömrüm benim. Doğum günün kutlu ve musmutlu olsun evlatlarımla sevdiklerinle seni çok seviyorum"

Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm"