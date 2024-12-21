54 yaşındaki Sibel Can gündemden düşmüyor! Son konserinde kiloları dikkat çekti...

Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan yıldızın vücut hatlarına dair yapılan eleştiriler büyük dikkat çekti. İşte o anlar! Kiloları nedeniyle eleştirilerin odağı olan Sibel Can, sahne performansları kadar tercih ettiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. Giydiği yeşil elbiseyle büyük dikkat çeken yıldızın, acilen modasını değiştirmesine dair aldığı önerilerle gelen yorumların yanı sıra elbisenin vücut şekline uymadığına dair eleştiriler de kendisine yer buldu. Sıklıkla hızla alıp verdiği kilolar ile gündeme gelen yıldızın giydiği kıyafetler de, birçok kez eleştirilmişti. Ünlü şarkıcı Sibel Can konserinde giydiği dar kesim yemyeşil elbisesiyle dillere düştü! | Video Sibel Can, modaya olan ilgisi ve sahne kıyafetleriyle her zaman dikkat çekmeyi başarmış bir isim. Ancak, kıyafet seçimleri zaman zaman hayranları ve moda eleştirmenleri arasında tartışma konusu oluyor. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can, geçtiğimiz günlerde giydiği siyah elbisesiyle de eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Başarılı sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde giydiği siyah elbise yüzünden sert tepkilere maruz kalmıştı. SİBEL CAN'IN OĞLUYLA İLİŞKİSİ DE DİKKATLERDEN KAÇMIYOR! Öte yandan Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, yakışıklı bir delikanlı oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt şimdilerde 24 yaşında. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural kadar popüler olacağa benziyor. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Sevgilisiyle tura çıkan Aksüt, sıkışan trafikte gazetecileri görünce panik yaşamıştı. Emir Aksüt, sevgilisine 'Başını eğ, çekmesinler' diye talimat vermiş; kız arkadaşı da yüzünü göstermemek için yere eğilmişti. Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekti. İşte en az ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural kadar popüler olacağa benzeyen Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali... Melisa Ural, kardeşlerine olan düşkünlüğünü her fırsatta ortaya koyuyor. Melisa Ural ile Engincan Ural'ın babalarının son evliliğinden de Gisella adından bir kız kardeşleri bulunuyor.