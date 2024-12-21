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54 yaşındaki Sibel Can gündemden düşmüyor! Son konserinde kiloları dikkat çekti...

Sibel Can'ın dün akşam sahne aldığı bir mekanda giydiği kıyafet gündem oldu.

Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:48
54 yaşındaki Sibel Can gündemden düşmüyor! Son konserinde kiloları dikkat çekti...

Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan yıldızın vücut hatlarına dair yapılan eleştiriler büyük dikkat çekti. İşte o anlar!

54 yaşındaki Sibel Can gündemden düşmüyor! Son konserinde kiloları dikkat çekti...

Kiloları nedeniyle eleştirilerin odağı olan Sibel Can, sahne performansları kadar tercih ettiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyor.

54 yaşındaki Sibel Can gündemden düşmüyor! Son konserinde kiloları dikkat çekti...

Giydiği yeşil elbiseyle büyük dikkat çeken yıldızın, acilen modasını değiştirmesine dair aldığı önerilerle gelen yorumların yanı sıra elbisenin vücut şekline uymadığına dair eleştiriler de kendisine yer buldu.

54 yaşındaki Sibel Can gündemden düşmüyor! Son konserinde kiloları dikkat çekti...

Sıklıkla hızla alıp verdiği kilolar ile gündeme gelen yıldızın giydiği kıyafetler de, birçok kez eleştirilmişti.

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54 yaşındaki Sibel Can gündemden düşmüyor! Son konserinde kiloları dikkat çekti...

Sibel Can, modaya olan ilgisi ve sahne kıyafetleriyle her zaman dikkat çekmeyi başarmış bir isim.

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