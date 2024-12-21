Ünlü şarkıcı Sibel Can konserinde giydiği dar kesim yemyeşil elbisesiyle dillere düştü! | Video
54 yaşındaki ünlü şarkıcı Sibel Can'ın dün akşam sahne aldığı bir mekanda giydiği kıyafet gündem oldu. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan yıldızın vücut hatlarına dair yapılan eleştiriler büyük dikkat çekti. İşte o anlar!
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