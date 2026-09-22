560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Araştırmacılar Charnia'yı erken hayvan yaşamıyla ilişkilendirse de canlının biyolojik sınıflandırması üzerindeki tartışmalar tamamen sona ermiş değil. Buna rağmen fosil, çok hücreli karmaşık canlıların evrimini anlamak için kritik kanıtlardan biri kabul ediliyor.