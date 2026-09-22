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560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Norveç'in kuzeyindeki sıradan bir koyun tarlasında bulunan kaya parçası, Dünya'daki hayvan yaşamının en eski izlerinden birini ortaya çıkardı. Eğrelti otunu andıran fosilin yaklaşık 560 milyon yıllık olduğu ve üç boyutlu yapısını olağanüstü biçimde koruduğu belirlendi. Bilim insanları şimdi aynı bölgede keşfedilmeyi bekleyen çok daha büyük bir yaşam topluluğu olabileceğini düşünüyor.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:40
560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Norveç Arktik bölgesindeki Finnmark'ta kayalıklardan koparak tarlaya düşen taşların kırılmasıyla gün yüzüne çıkan fosil, Charnia adı verilen gizemli bir canlıya ait.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Keşif, İskandinavya'da doğrulanan ilk Charnia örneği olmasının yanı sıra Avrupa'da onlarca yıldır belirlenen en önemli yeni Ediacara fosil alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

DÜNYANIN EN ESKİ HAYVANLARINDAN BİRİ OLABİLİR

Charnia, karmaşık yaşamın Dünya'da yayılmaya başladığı Ediacara Dönemi'nde yaşadı. Yaprak veya eğrelti otuna benzeyen bu canlı; ağız, iç organ ve bilinen bir hareket sistemine sahip değildi. Yumuşak gövdeli yapısıyla deniz tabanına tutunarak sabit biçimde yaşadığı düşünülüyor.

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560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Araştırmacılar Charnia'yı erken hayvan yaşamıyla ilişkilendirse de canlının biyolojik sınıflandırması üzerindeki tartışmalar tamamen sona ermiş değil. Buna rağmen fosil, çok hücreli karmaşık canlıların evrimini anlamak için kritik kanıtlardan biri kabul ediliyor.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

SU ALTI ÇIĞI FOSİLİ ÜÇ BOYUTLU KORUDU

Ediacara canlılarının çoğunda sert iskelet bulunmadığı için fosilleşmeleri oldukça zordu. Bugüne ulaşan örneklerin büyük bölümü, tortu katmanları altında ezilmiş iki boyutlu izlerden oluşuyor.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Norveç'te bulunan Charnia ise milyonlarca yıl önce gerçekleşen bir su altı çığı sayesinde farklı biçimde korundu. Hızla hareket eden tortular canlıyı deniz tabanına gömdü; gövdenin içine dolan malzeme, şeklinin üç boyutlu olarak günümüze ulaşmasını sağladı.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Bu sıra dışı korunma biçimi, araştırmacıların daha önce fark edilmeyen ayrıntıları incelemesine olanak tanıdı. Fosilin dallarını andıran bölümleri boyunca "omurga" olarak tanımlanan ince kabartılar tespit edildi.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

BÖLGEDE GİZLİ BİR FOSİL TOPLULUĞU OLABİLİR

Palaeontology dergisinde yayımlanan araştırmada Charnia ile birlikte Palaeopascichnus örnekleri, canlıların deniz tabanına tutunmasını sağlayan disk biçimli yapılar ve olası hareket izleri de tanımlandı.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Bulgular, Finnmark bölgesinde 560 milyon yıl önce oldukça çeşitli bir ekosistemin bulunduğunu gösteriyor.

560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu

Bilim insanları, keşfin erken dönem canlılarının sanılandan daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösterebileceğini belirtiyor. Bölgede yapılacak yeni çalışmaların, hayvan yaşamının kökenine ilişkin bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkarması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör