560 milyon yıldır orada bekliyormuş! Koyunların otladığı tarlada bulundu
Norveç'in kuzeyindeki sıradan bir koyun tarlasında bulunan kaya parçası, Dünya'daki hayvan yaşamının en eski izlerinden birini ortaya çıkardı. Eğrelti otunu andıran fosilin yaklaşık 560 milyon yıllık olduğu ve üç boyutlu yapısını olağanüstü biçimde koruduğu belirlendi. Bilim insanları şimdi aynı bölgede keşfedilmeyi bekleyen çok daha büyük bir yaşam topluluğu olabileceğini düşünüyor.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:40