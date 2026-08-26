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59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi ölümsüz eserlerin mimarı olan Amerikalı efsanevi şarkıcı Dolly Parton'dan üzücü haber geldi. Ünlü sanatçının 80 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:15
59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran, 'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi ölümsüz eserlerin yaratıcısı Amerikalı efsanevi sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Usta müzisyenin Amerika'daki evinde hayata gözlerini yumduğu bildirilirken, vefat haberi uluslararası müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Dünyaca ünlü sanatçının vefatı, yakınları tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

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59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Parton'ın yeğeni Brian Seaver, paylaşımında usta sanatçının ardından duygusal bir mesaj kaleme alarak, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Öte yandan efsane isim, geçtiğimiz yıl büyük bir kayıpla sarsılmıştı. Dolly Parton'ın 59 yıllık hayat arkadaşı Carl Thomas Dean, 2025 yılında yaşamını yitirmişti.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Sanatçının sevenleri, yarım asrı aşkın süredir devam eden bu büyük birlikteliğin ardından gelen vefat haberiyle derin bir yasa boğuldu.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

DOLLY PARTON KİMDİR?

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, enstrümantalist ve oyuncu Dolly Parton, özellikle country ve pop müzik türlerindeki beste ve yorumlarıyla dünya çapında devasa bir dinleyici kitlesine ulaştı.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Müziğe genç yaşlarda adım atan ve güçlü vokalinin yanı sıra hikaye anlatıcılığı yüksek şarkı sözleriyle de dikkat çeken sanatçı, uzun kariyeri boyunca uluslararası müzik endüstrisinin en saygın ve ikonik isimlerinden biri haline geldi.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Kendi yazıp seslendirdiği 'Jolene' şarkısıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Parton, kaleme aldığı 'I Will Always Love You' bestesiyle ise müzik tarihinin en unutulmaz başarılarından birine imza attı. Söz konusu eser, yıllar sonra Whitney Houston'ın seslendirdiği versiyonla da küresel bir fenomene dönüştü.

59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

Kariyeri boyunca kazandığı sayısız ödül, imza attığı liste başı albümler ve yer aldığı sinema projeleriyle kültür sanat dünyasında derin izler bırakan Parton, ürettiği zamansız şarkılarla anılmaya devam edecek.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör