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59 yıllık hayat arkadaşını geçen yıl kaybetmişti! Acı haber bu kez onun için geldi: Ünlü şarkıcı 80 yaşında yaşamını yitirdi!

'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi ölümsüz eserlerin mimarı olan Amerikalı efsanevi şarkıcı Dolly Parton'dan üzücü haber geldi. Ünlü sanatçının 80 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:15