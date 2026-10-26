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6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Eski eşi Petek Dinçöz'ün bir dönem anlaştığı program ücretini kendisine ödemediğini iddia eden Can Tanrıyar'ın 6 milyon TL talebiyle açtığı dava sonuçlandı. Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada çıkan karar gündeme damga vurdu.

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Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 10:38
6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Yapımcı Can Tanrıyar bir dönemki programda menajerliğini yaptığı eski eşi Petek Dinçöz'e alacak davası açmıştı. Petek Dinçöz'ün eski eşi Can Tanrıyar, yıllar önce menajerliğini yaptığı Dinçöz'ün program için anlaşma yaptığı ücretini kendisine ödememesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Can Tanrıyar, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, yapım şirketiyle davalık olmasından dolayı o dönem Petek Dinçöz'ün anlaşılan ücreti kendisine ödeyemediğini ancak davanın 2021 yılında sonuçlandığını ifade etti.

6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

"6 MİLYON TL ALACAĞIM VAR"

Şarkıcı Petek Dinçöz'ün davanın sonuçlanmasıyla parasını almasına rağmen, hakkı olan parayı kendisine ödemediğini bu nedenle dava açmasının zorunluluğunun doğduğunu dile getirdi.

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6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Can Tanrıyar dilekçesinde, Petek Dinçöz'e 6 milyon TL'lik maddi tazminat davası açtığını ifade etti.

6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

TAZMİNAT TALEBİNE RED

Mahkeme geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı.

6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Petek Dinçöz avukatı aracılığıyla duruşmada zaman aşımından dolayı davanın reddinin istedi.

6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme zaman aşımından dolayı Can Tanrıyar'ın tazminat talebini reddetti.

6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Kararın ardından Tanrıyar dosyayı üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör