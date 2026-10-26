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6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme
6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme
Eski eşi Petek Dinçöz'ün bir dönem anlaştığı program ücretini kendisine ödemediğini iddia eden Can Tanrıyar'ın 6 milyon TL talebiyle açtığı dava sonuçlandı. Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada çıkan karar gündeme damga vurdu.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 10:38