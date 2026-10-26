6 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Petek Dinçöz ve eski eşi Can Tanrıyar cephesinde dikkat çeken gelişme

Yapımcı Can Tanrıyar bir dönemki programda menajerliğini yaptığı eski eşi Petek Dinçöz'e alacak davası açmıştı. Petek Dinçöz'ün eski eşi Can Tanrıyar, yıllar önce menajerliğini yaptığı Dinçöz'ün program için anlaşma yaptığı ücretini kendisine ödememesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu.