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6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan'ın son hali şaşırttı: "1 ay boyunca bebek maması yiyince..."
6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan'ın son hali şaşırttı: "1 ay boyunca bebek maması yiyince..."
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, geçirdiği çene estetiği ameliyatının ardından ilk kez kameralara yakalandı. Son haliyle dikkat çeken Nalçakan'ın kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi vererek nasıl bu kadar kilo verdiğini açıkladı! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:14