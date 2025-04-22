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6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan'ın son hali şaşırttı: "1 ay boyunca bebek maması yiyince..."

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, geçirdiği çene estetiği ameliyatının ardından ilk kez kameralara yakalandı. Son haliyle dikkat çeken Nalçakan'ın kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi vererek nasıl bu kadar kilo verdiğini açıkladı! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:14
6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan’ın son hali şaşırttı: 1 ay boyunca bebek maması yiyince...

Başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde dikkat çeken Celil Nalçakan, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan’ın son hali şaşırttı: 1 ay boyunca bebek maması yiyince...

Celil Nalçakan, son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.

6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan’ın son hali şaşırttı: 1 ay boyunca bebek maması yiyince...

Ameliyat önlüğüyle fotoğrafını paylaşan Nalçakan, 'Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı' notunu düşerek diş ameliyatı olduğunu açıkladı.

6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan’ın son hali şaşırttı: 1 ay boyunca bebek maması yiyince...

Oyuncunun operasyon sonrasındaki durumu sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranları ise oyuncunun yeni haline dair pozitif yorumlarda bulundu.

6 saatlik operasyon geçirmişti! Celil Nalçakan’ın son hali şaşırttı: 1 ay boyunca bebek maması yiyince...

Çene ameliyatı sonrası bir süre sadece sıvı gıdalarla beslendiğini ifade eden Nalçakan, "Şimdi iyiyim ama bir ay boyunca sadece bebek maması yiyince zayıfladım tabi" diyerek yaşadığı süreci samimiyetle paylaştı.