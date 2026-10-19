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6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… “Benden on kat daha bilgili”

Cansu Tosun ile yollarını ayıran Erkan Kolçak Köstendil, 6 yaşındaki oğlu Marsel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük yaşta başlayan bu büyük ilgisiyle öne çıkan Marsel'in konuya olan hakimiyetine değinen ünlü oyuncu, oğlunun bilgisi karşısında hayranlığını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 11:33
6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

Yakın zamanda meslektaşı Cansu Tosun ile sekiz yıllık evliliğini noktalandıran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, özel hayatı ve oğluna dair samimi açıklamalara imza attı.

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

Katıldığı bir YouTube programında gündelik yaşamına ve tutkularına dair konuşan ünlü isim, sahalara olan bağlılığıyla dikkat çekti.

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

"O BELGEYİ ALDIĞIM İÇİN SAHAYA ÇIKAMIYORUM"

Önemli bir tiyatro oyununda kaleciyi canlandıran ve gerçek hayatında da bu alana büyük tutku duyan ünlü oyuncu, aldığı belgenin ardından yaşadığı ilginç süreci aktardı.

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6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

Süreçle ilgili konuşan Köstendil, durumu şu sözlerle özetledi:

"Geçen sene UEFA C antrenörlük belgesi aldığım için sporcu olarak oynayamıyorum, sahaya çıkamıyorum. Ben de turnuvalara gitmeye çalışıyorum.

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

Saçma sapan bir hayat. Çok sevdiğim, çok tutku duyduğum için bırakamıyorum. Vücudum el verdiği sürece bir şekilde yolunu bulup oynamaya devam edeceğim."

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

"BENDEN ON KAT DAHA BİLGİLİ"

Evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Marsel'in de kendisi gibi bu alana tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Köstendil, oğlunun sıra dışı ilgisini gururla anlattı.

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

Altı yaşındaki Marsel'in kendisinden çok daha donanımlı bir seviyede olduğunu belirten başarılı oyuncu, durumu şu ifadelerle dile getirdi:

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

"Oğlan deli gibi oynuyor. Normalde 5 yaşında başlayan süreçler için 2 yaşında zorla kendini okula yazdırdı. Benden on kat daha bilgili. Hangi ismin nerede görev aldığına ve tüm detaylara tamamen hakim."

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

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6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… Benden on kat daha bilgili

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA