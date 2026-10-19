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6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… “Benden on kat daha bilgili”
6 yaşındaki oğlu babasını geçti! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil anlattı… “Benden on kat daha bilgili”
Cansu Tosun ile yollarını ayıran Erkan Kolçak Köstendil, 6 yaşındaki oğlu Marsel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük yaşta başlayan bu büyük ilgisiyle öne çıkan Marsel'in konuya olan hakimiyetine değinen ünlü oyuncu, oğlunun bilgisi karşısında hayranlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 11:33