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60 yıl sonra ortaya çıkan tarifi servet etti! Marilyn Monroe'nun el yazısı rekor fiyata satıldı...
60 yıl sonra ortaya çıkan tarifi servet etti! Marilyn Monroe'nun el yazısı rekor fiyata satıldı...
Sinema tarihinin unutulmaz ikonu Marilyn Monroe'nun 1954 yılında kaleme aldığı tahmin edilen el yazısı tarifi, düzenlenen müzayedede rekor fiyata alıcı buldu. Tahmini değerinin katbekat üzerine çıkan notun üstünde yer alan "Sarımsak yok" notunun ardındaki dikkat çeken detay ise merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 10:47