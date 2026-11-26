SOL ÜST KÖŞEDEKİ NOTUN SIRRI

Marilyn Monroe'nun tavuk, hindi veya sülün yemeklerinin yanında servis edilmek üzere hazırladığı tarifin içeriği de en az fiyatı kadar dikkat çekti. Tarifte; ekşi mayalı ekmek, dana kıyma, hindi ciğeri, kuru üzüm, haşlanmış yumurta, üç farklı kuruyemiş türü, Parmesan peyniri ve çeşitli baharatlar yer alıyor.