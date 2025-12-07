61 milyon takipçisine mesajı net oldu! Bella Hadid kefiye elbisesiyle Filistin'e desteğini yineledi 

Genç hayran, yaşadığı bu özel anı sosyal medya üzerinden şu sözlerle paylaştı:

"Geçen hafta Bella Hadid ile tanışma ayrıcalığına sahip oldum. Ona, Filistin ve halkımız için gösterdiği bitmek bilmeyen destekten dolayı minnettarlığımı dile getirirken çok duygulandım. Gözyaşlarımı sildi, bana sarıldı ve her zaman ışığa ulaşacağımızı söyledi. Ne kadar güzel ve samimi bir ruh."

Bella Hadid Filistinli hayranıyla duygusal anlar yaşadı | Video