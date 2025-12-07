Trend Galeri Trend Magazin 61 milyon takipçisine mesajı net oldu! Bella Hadid kefiye elbisesiyle Filistin'e desteğini yineledi 

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, desteğini bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu. Hadid, 61 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kefiye elbisesiyle paylaştığı pozlarla Filistin'e olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi...

Giriş Tarihi: 07.12.2025 15:05
Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyada Filistin'e verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor.

Ünlü model, 61 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kefiye detaylı elbisesiyle verdiği yeni pozları yayımladı.

Bu kareler, Filistin meselesinin dünya kamuoyunda yeniden öne çıktığı günlerde büyük ilgi topladı.

Dünya genelinde pek çok isim, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için sosyal medyada ses yükseltirken, Bella Hadid de uzun süredir bu konuda duyarlılığıyla bilinen isimlerin başında geliyor.

Ünlü modelin kefiye temalı kombini kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşıma binlerce yorum gelirken, birçok kullanıcı Hadid'in Filistin'e yönelik desteğini sürdürmesini takdir etti.

Hadid geçen günlerde de İsrail ablukası altında kalan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket eden Handala gemisini paylaştı. Hadid yaptığı bu paylaşımına, "Handala İtalya'dan Gazze'ye doğru yelken açtı" notunu ekledi."Handala İtalya'dan Gazze'ye doğru yelken açtı" notunu eklemişti.

Öte yandan dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde yüreklere dokunan bir anıyla gündeme gelmişti. Filistin kökenli olan Hadid, her fırsatta kökenine sahip çıkması ve Filistin halkına verdiği destekle takdir topluyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir buluşma ise, onun bu duruşunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

Bir etkinlik sırasında Bella Hadid ile karşılaşan Filistinli genç bir hayranı, ünlü modele olan minnettarlığını dile getirirken gözyaşlarına boğulmuştu. Bu duygu dolu anlara bizzat tanıklık eden Bella Hadid ise genç hayranını sarılarak teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu görüntüler, hem hayranlarını hem de uluslararası medyayı derinden etkiledi.

Genç hayran, yaşadığı bu özel anı sosyal medya üzerinden şu sözlerle paylaştı:
"Geçen hafta Bella Hadid ile tanışma ayrıcalığına sahip oldum. Ona, Filistin ve halkımız için gösterdiği bitmek bilmeyen destekten dolayı minnettarlığımı dile getirirken çok duygulandım. Gözyaşlarımı sildi, bana sarıldı ve her zaman ışığa ulaşacağımızı söyledi. Ne kadar güzel ve samimi bir ruh."

Bella Hadid Filistinli hayranıyla duygusal anlar yaşadı | Video

Bu içten paylaşım, kısa sürede yüz binlerce beğeni alırken, Bella Hadid'in sadece bir süpermodel değil, aynı zamanda duyarlı bir insan olduğuna dair yorumlarla dolup taştı.

Hadid'in bu davranışı, yalnızca Filistinli hayranının kalbine dokunmakla kalmadı; dünya genelindeki milyonlarca kişiye umut verdi. Güzelliğinin ötesinde duruşuyla da fark yaratan model, uzun zamandır Filistin halkı için verdiği destekle adından söz ettiriyor.

Bella Hadid daha önce yaptığı açıklamalarda, ailesinin Filistin kökenlerine olan bağlılığını ve dedesinin yaşadığı zorlukları sık sık gündeme.

Sosyal medya paylaşımlarıyla Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmiş, birçok kez Filistin halkı adına sesini yükseltmişti. Bu duruşu nedeniyle bazı çevrelerden baskı görmesine rağmen geri adım atmayan Hadid, her defasında insan hakları temelinde hareket ettiğini vurgulamıştı.

Hayranının gözyaşları karşısında sergilediği şefkatli tavır ise, onun bu konudaki hassasiyetinin yalnızca bir imaj çalışması olmadığını bir kez daha ispatladı. Gözyaşlarını silerken söylediği "Her zaman ışığa ulaşırız" sözleri ise, sadece o gence değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara umut olacak kadar güçlüydü.

Bella Hadid'in bu anlamlı hareketi, magazin dünyasında nadir rastlanan bir duyarlılığın sembolü haline geldi. Sosyal medyada "Gerçek bir ikon", "Güzelliği kalbinden geliyor" gibi yorumlarla övgü yağmuruna tutulan Hadid, bir kez daha hayranlarının kalbini kazandı.

Bu dokunaklı an, bir süpermodel ile hayranı arasındaki basit bir karşılaşmadan çok daha fazlasıydı. Gözyaşlarını silen o el, aslında bir halkın sesi olmaya devam eden cesur bir yüreğin ta kendisiydi.