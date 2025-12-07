Trend
Galeri
Trend Magazin
61 milyon takipçisine mesajı net oldu! Bella Hadid kefiye elbisesiyle Filistin'e desteğini yineledi
61 milyon takipçisine mesajı net oldu! Bella Hadid kefiye elbisesiyle Filistin'e desteğini yineledi
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, desteğini bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu. Hadid, 61 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kefiye elbisesiyle paylaştığı pozlarla Filistin'e olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi...
Giriş Tarihi: 07.12.2025 15:05