Bella Hadid Filistinli hayranıyla duygusal anlar yaşadı | Video

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bu kez podyumdan değil, yüreklere dokunan bir anıyla gündeme geldi. Filistin kökenli olan Hadid, her fırsatta kökenine sahip çıkması ve Filistin halkına verdiği destekle takdir topluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan bir buluşma ise, onun bu duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir etkinlik sırasında Bella Hadid ile karşılaşan Filistinli genç bir hayranı, ünlü modele olan minnettarlığını dile getirirken gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar.