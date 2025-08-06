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61 yaşına giren Zerrin Tekindor'a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! "İyi ki doğdun anne"

Aşk-ı Memnu dizisindeki Matmazel rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor 61 yaşına bastı. Oğlu Hira annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 10:21
61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Ünlü çiftin oğullarıı, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, 61 yaşına basan annesinin yeni yaşını bu kareyle kutladı ve "İyi ki doğdun anne" notunu düştü.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

HİRA TEKİNDOR ÖDÜLLÜ BİR YÖNETMEN

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Yönetmenliğini yaptığı 3. oyun olan Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyunu, BKM ve ID İletişim yapımcılığında 29 Kasım 2017'de prömiyer yaparak sahnelenmeye başladı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim annesi ve babasıyla pozlarını da takipçileri ile paylaşıyor.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Babası Çetin Tekindor ile pozlarına sosyal medyada ''Babasının kopyası'',''Babasına çok benziyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak tuttuğu Nazlı Bilginer, yıllar sonra ortaya çıktı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı'yı görenler, hayretler içerisinde kaldı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Nazlı'nın annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

İşte Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer...

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

ANNESİNİN KOPYASI

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı, güzelliği ve annesi Aşkın Nur Yengi'ye olan benzerliğiyle dikkat çekti.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Fotoğrafı gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Annesinin kopyası" yorumunda bulundular.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Coşkun'un paylaşımı sosyal medya kısa sürede gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arası evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık 16 yaşında genç bir delikanlı. İşte Ali Sadi'nin çok konuşulan son hali...

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ve sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazinden hiç eksik olmuyor.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son olarak Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada ilgi odağı oldu..Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı.

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

61 yaşına giren Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! İyi ki doğdun anne

Dostları ile yemekte buluşan Mehmet Ali Erbil'e eski eşi Tuba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil de eşlik etmişti.