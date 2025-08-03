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61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie'leri sosyal medyayı salladı! "Dünyanın en güzel kadını"

61 yaşındaki Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği ve yaptığı flaş açıklamalarla sık sık magazin dünyasında yer alıyor. Ünlü sanatçı bu sefer paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekti. Avşar'ın yaptığı 'selfie' denemeleri beğeni yağmuruna tutuldu!

Giriş Tarihi: 03.08.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 09:20
61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Yeşilçam'da ve müzik dünyasında birçok başarılı işe imza atan Hülya Avşar, yıllardır magazin gündeminin baş sıralarında yer alıyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

61 yaşında güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı, sosyal medyada da sık sık dikkat çekiyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Instagram hesabını bir hayli aktif kullanan Avşar, son olarak yaptığı selfie denemeleriyle beğeni yağmuruna tutuldu.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Sosyal medya hesabından peş peşe kareler yayınlayan Hülya Avşar paylaşımına, "Ohh hava bugün esiyor" notunu düştü.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Ünlü sanatçı kısa sürede sevenlerinden birçok "Dünyanın en güzel kadını" yorumu aldı.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da hafızalara kazınan Avşar, bir dönem kamera karşısında uyumuyla dikkat çeken isimlerden biriyle, Tarık Tarcan'la da aynı projede yer almıştı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tarcan'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Tarcan, Hülya Avşar ve Müjde Ar gibi yıldızlarla aynı projelerde yer alarak bir dönemin en çok aranan erkek modellerinden biriydi.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Tarcan'ı milyonlara tanıtan ise efsane yarışma programı Çarkıfelek oldu. Kendine özgü sunum tarzı ve sempatik tavırlarıyla ekranların unutulmaz yüzlerinden biri haline geldi.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Ancak şöhretin zirvesindeyken gözlerden uzaklaşmayı tercih etti. İstanbul'u terk ederek Marmaris'e yerleşen Tarcan, doğayla iç içe sakin bir hayat kurdu.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Yıllardır ortalarda görünmeyen ünlü isim, sosyal medyada paylaşılan son görüntüsüyle yeniden gündem oldu. Tarık Tarcan'ın yıllar içindeki değişimi, onu hatırlayanları şaşkına çevirdi.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

67 yaşında olan Tarık Tarcan, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürerek farklı bir hayat yaşıyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Kameralardan uzaklaşan usta oyuncu, artık daha sakin bir yaşam sürüyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Ancak 90'lı yıllara yakışıklılığı ile damga vuran Tarcan'ın birçok takipçisi ünlü oyuncuya 'hala çok karizmatik' yorumlarında bulunuyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

İşte ekranlardan uzak kalarak kendine farklı bir yol çizen diğer ünlü oyuncular...

1973 yılında Düzce'de doğan ve aslen Trabzonlu olan Mehmet Usta, İstanbul'da büyüdü. İlkokuldan itibaren eğitim hayatını burada sürdüren Usta, Marmara Üniversitesi'nde aldığı edebiyat eğitiminin ardından aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Usta'nın tiyatro tutkusu çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Edebiyata, tarihe ve özellikle sanat sosyolojisine olan ilgisi, onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda düşünen, araştıran bir sanatçı haline getirdi.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Hayatımıza ikonik Ruhsar dizisindeki "Selçuk" rolüyle girmişti.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Fakat Ekmek Teknesi'nin "Ölü" karakterinden sonra adeta ikonikleşti. Bez Bebek'in "Joker'i", ardından Leyla ile Mecnun'daki Kamil ve Teşkilat dizisindeki karizmatik kötü adam Zayed Fadi ile ekranların aranan yüzü oldu.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Her rolünde bambaşka bir kimliğe bürünen Usta'nın fiziksel ve ruhsal dönüşümü ise oldukça dikkat çekici.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Yıllar içinde saç stili, giyim tarzı ve ekran duruşuyla adeta baştan yaratılan oyuncu, bugün çok daha karizmatik ve olgun bir portre çiziyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Bir zamanların gizemli "Ölü"sü, artık Türk televizyonlarının en karakteristik yüzlerinden biri. Mehmet Usta'nın değişimi, hem hayranlarını şaşırtıyor hem de hayranlık uyandırıyor.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Bican Günalan, özellikle "Bir Demet Tiyatro"daki unutulmaz Fadıl Fıdıllıoğlu karakteriyle hafızalara kazındı. 1964 yılında İstanbul'da doğan Günalan, sanat yolculuğuna henüz 16 yaşındayken başladı. 1980 yılında İstanbul Akademik Sanat Topluluğu'nda sahneyle tanışan oyuncu, kısa sürede dikkat çekici bir kariyere imza attı. Yıllardır ortalarda görünmeyen Bican Günalan'ın son halini görünce şoke olacaksınız!

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Tiyatro sahnesinde önemli topluluklarda görev alan Günalan, çalışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanındı. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı kült oyunlarda sergilediği performans, hem tiyatro eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Günalan'ın sahneye hayat verdiği tiyatro oyunları arasında "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi birbirinden farklı türde yapımlar yer alıyor. Komediyle dramı başarıyla harmanlayan oyuncu, yıllar içinde sahne üzerindeki duruşunu adeta bir imza hâline getirdi.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

Sadece tiyatro değil, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettiren Bican Günalan, beyazperdedeki yolculuğuna 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" ile başladı. Ardından "Varsayalım İsmail", "Süper Baba" ve "Güneş Yanıkları" gibi döneminin dikkat çeken yapımlarında rol aldı. 2000'li yıllarda ise "Vizontele" ve devam filmi "Vizontele Tuuba" ile büyük beğeni topladı.

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie’leri sosyal medyayı salladı! Dünyanın en güzel kadını

"Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlarda da yer alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.