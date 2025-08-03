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61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie'leri sosyal medyayı salladı! "Dünyanın en güzel kadını"
61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie'leri sosyal medyayı salladı! "Dünyanın en güzel kadını"
61 yaşındaki Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği ve yaptığı flaş açıklamalarla sık sık magazin dünyasında yer alıyor. Ünlü sanatçı bu sefer paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekti. Avşar'ın yaptığı 'selfie' denemeleri beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 03.08.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 09:20