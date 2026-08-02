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62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Her yaz olduğu gibi tatilini Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, sosyal medyada paylaştığı bikinili kareleriyle adından söz ettirdi. Yıllardır koruduğu fit formu ve enerjisiyle dikkat çeken 62 yaşındaki sanatçı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 02.08.2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 13:48