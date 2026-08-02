Trend Galeri Trend Magazin 62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Her yaz olduğu gibi tatilini Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, sosyal medyada paylaştığı bikinili kareleriyle adından söz ettirdi. Yıllardır koruduğu fit formu ve enerjisiyle dikkat çeken 62 yaşındaki sanatçı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 13:48
62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Yaz rotasını yine şaşırmayan Hülya Avşar, Ayvalık'taki tatilinden yeni karelerle sosyal medyayı salladı. Sahilde çocuklarla vakit geçirip beyaz bikinisiyle boy gösteren 62 yaşındaki sanatçı, doğal halleri ve formda görüntüsüyle adından söz ettirdi.

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Kumsalda beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla objektif karşısına geçen Avşar, sahilde dinlendiği anları paylaştı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, kumsalda karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. Miniklerle uzun uzun sohbet edip neşeli dakikalar geçiren sanatçının o doğal anları karelere yansıdı.

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

DOĞALLIĞI VE ENERJİSİ BEĞENİ TOPLADI

Yıllardır aksatmadığı spor rutini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bilinen 62 yaşındaki sanatçı, fit görünümüyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Kısa sürede binlerce etkileşim alan pozlar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, ünlü sanatçının neşeli hallerine ve yıllara meydan okuyan duruşuna övgü dolu yorumlar yağdırdı.

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan bu görüntüsü, akıllara sinemaya ilk adım attığı genç kızlık dönemlerini getirdi.

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Yaş aldığı her dönemi enerjik bir şekilde karşılayan Avşar, 80'li yıllardaki o büyüleyici ve filtresiz duruşunu bugün de aynı samimiyetle sahillerde sürdürmeye devam ediyor.

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

İŞTE GENÇLİK HALLERİYLE DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİMLR...

AHU YAĞTU

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

EMEL SAYIN-ŞENER ŞEN

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

EBU GÜNDEŞ

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

FERDİ TAYFUR- SERDAR ORTAÇ

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

Beste Açar da annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı...

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

İBRAHİM BÜYÜKAK-EŞİ NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

HAKAN PEKER

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

MİNE TUGAY

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

GUPSE ÖZAY

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

HANDE KATİPOĞLU

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

MEHMET YALÇINKAYA

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

HAMDİ ALKAN

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

SERDAR ORTAÇ

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

DİDEM UZEL

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

PINAR ALTUĞ

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

ARZUM ONAN

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

TAMER LEVENT EŞİ SENAN LEVENT

62 yaşındaki Hülya Avşar’dan Ayvalık pozları: Genç kızlara taş çıkartan fit fiziğiyle parmak ısırttı...

FEDON KALYONCU-EŞİ EDA KALYONCU