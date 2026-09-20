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63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

Mazhar Alanson ile 23 yıldır evli olan Biricik Suden, 63'üncü yaşını yapay zeka eşliğinde dans ettiği eğlenceli bir videoyla kutladı. Sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 09:16
63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

Türk müziğinin usta isimlerinden, MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile 23 yıldır sürdürdüğü evlilikle tanınan Biricik Suden, sosyal medyada adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

Yıllardır benimsediği disiplinli spor rutinleri, fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzına dair paylaşımlarıyla geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen Suden, kendine has tarzı ve dinamik yaşantısıyla dikkat çekiyor.

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

Ünlü isim, son olarak 63'üncü yaş günü dolayısıyla yaptığı eğlenceli paylaşımla magazin gündemine oturdu.

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63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

Yeni yaşını yapay zeka eşliğinde dans ettiği bir videoyla kutlayan Suden, paylaşımında "Age Is Just a Number" (Yaş sadece bir sayıdır) sözlerine yer verdi.

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden'den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı... | Video

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

Kısa sürede yoğun ilgi gören eğlenceli videoya, birçok ünlü dostu gibi takipçileri de beğeni ve tebrik mesajlarıyla eşlik etti.

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

İşte diğer ünlü isimlerin yaşları

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

ÇAĞLA ŞIKEL

2 Ocak 1979

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

SERPİL ÇAKMAKLI

19 Mayıs 1962

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

12 Temmuz 1976