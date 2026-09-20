Trend Galeri Trend Magazin 63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

63 olduğunu böyle duyurdu! Biricik Suden’den doğum gününe özel dans videosu: Ünlü isimler kayıtsız kalamadı...

Mazhar Alanson ile 23 yıldır evli olan Biricik Suden, 63'üncü yaşını yapay zeka eşliğinde dans ettiği eğlenceli bir videoyla kutladı. Sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 09:16