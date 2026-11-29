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6,5 yıllık Sakiler macerası sona ermişti! Hasan Gözetlik'ten ezber bozan itiraf: 'Yaşadıklarımı tek başıma haykırmak istedim'
6,5 yıllık Sakiler macerası sona ermişti! Hasan Gözetlik'ten ezber bozan itiraf: "Yaşadıklarımı tek başıma haykırmak istedim"
A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize' programı bu hafta 'Karanlıkta Islık Çalanlar' filminin oyuncuları Müfit Kayacan, Hülya Gülşen, 'Tehlikeli Saplantı' oyununda rol alan Merve Erdoğan Carim ve şarkıcı Hasan Gözetlik'i konuk etti.
Giriş Tarihi: 29.11.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 29.11.2026 07:56