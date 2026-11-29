Gençler teknolojinin içine doğdu. Bir de bizim gibi uyumlanmaya çalışan bir kuşak var. Ben uyumlandım. İnternet benim için bankacılık demekti. Faturaları bankaya gitmeden yatıracağımı öğrendiğimde çok mutlu olmuştum bana vakit kazandıran bir şey teknoloji. Bana bilgisayar kullanmayı 20 yaşındaki kızım öğretti. Yalnızlık diye bir şey kalmadı, sanal olarak ayrı evlerden oyunlarda buluşuyorlar. Cazip gözüküyor ama bizim yaşlara gelince hayatın ne kadar çabuk geçtiğini anlayacaklar. Ailelerin dikkatli olması gerekiyor eğitim ailede başlar, aile denetimi önemli hem çok cazip hem çok korkutucu. O yüzden ebeveynlerin öğrenip deneyimlemesi lazım.

