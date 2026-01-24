66 gün evli kalmışlardı! Semiramis Pekkan'dan Fikret Hakan'la ilgili şok sözler: "Baygınlık geçirmemek için..."

"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Bir televizyon programına konuk olan Semiramis Pekkan, ilk olarak ablasının kendisinden iki yaş büyük olduğunu söyleyerek Ajda Pekkan ile olan kardeşlik ilişkisini anlattı. Pekkan "Çok güzel bir kızdı ama çok da sert bir ablaydı. Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı. Bugün gelinen noktada ablasıyla bağlarının oldukça güçlü olduğunu dile getiren Pekkan, "Ajda ile günde 8 kez görüntülü konuşuyoruz" sözleriyle aralarındaki yakınlığı vurguladı.