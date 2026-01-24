Trend
66 gün evli kalmışlardı! Semiramis Pekkan'dan Fikret Hakan'la ilgili şok sözler: "Baygınlık geçirmemek için..."
Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, 2017 yılında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi ve eski eşi Fikret Hakan hakkında yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:44