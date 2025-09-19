Semiramis Pekkan hastane odasından duyurdu! Hayranlarını endişelendiren “kanser” teşhisi: “Her şey o kaza sayesinde…”

“Bir düşüş, bir soru ve hayatı değiştiren bir teşhis… Türk müziğinin efsane ismi Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirdiği sırada yaşadığı küçük bir kaza sonrası hastaneye gitti ve orada aldığı haberle adeta şoke oldu. İşte Pekkan’ın hastane odasından duyurduğu o haber…