67'lik dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dan cesur çıkış! Manken gibi yürüdü, takipçileri ikiye bölündü...
67 yaşındaki pop ikonu Madonna, bu kez sahne performansıyla değil sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Manken yürüyüşündeki iddialı adımlarını hesabından yayınlayan yıldız isim, kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Dünyaca ünlü şarkıcının o anları ise takipçilerini ikiye böldü...
Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 10:12