67'lik dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dan cesur çıkış! Manken gibi yürüdü, takipçileri ikiye bölündü...

67 yaşındaki pop ikonu Madonna, bu kez sahne performansıyla değil sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Manken yürüyüşündeki iddialı adımlarını hesabından yayınlayan yıldız isim, kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Dünyaca ünlü şarkıcının o anları ise takipçilerini ikiye böldü...

Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 10:12
Yabancı pop müzğin önemli isimlerinden biri olan Madonna, yıllardır müzik dünyasının tartışmasız ikonlarından biri olarak biliniyor.

Ünlü şarkıcı hem sahneleri hem de sosyal medyadaki varlığıyla sık sık gündemde yer buluyor.

Zaman zaman paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtan Madonna, bu kez de sosyal medyada küçük bir sürpriz yaptı.

67 yaşındaki pop ikonu, manken yürüyüşü yaptığı anları Instagram hesabında yayınladı.

Madonna'nın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

67 yaşındaki Madonna'dan flaş video! Manken gibi yürüdü... | Video

Bazı sosyal medya kullanıcıları Madonna'nın cesaretini ve enerjisini alkışlarken, kimileri ise bu denemeyi oldukça iddialı buldu.

Dünyaca ünlü yıldız yayınladığı videosuyla çok konuşulan isimler arasında yer aldı.