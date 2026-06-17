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69. yaşa özel anlamlı jest! Yeşilçam'ın ahu bakışlısı Perihan Savaş için Frankfurt'ta herkes ayağa kalktı...
69. yaşa özel anlamlı jest! Yeşilçam'ın ahu bakışlısı Perihan Savaş için Frankfurt'ta herkes ayağa kalktı...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali için gittiği Almanya'da unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. Yeni yaşına giren sanatçı için festival ekibinin hazırladığı o anlamlı jesti sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:05