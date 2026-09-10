69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Türk televizyon tarihinin en renkli, neşeli ve kıvrak zekalı figürlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, onlarca yıldır sunduğu yarışma programları, oyunculuğu ve kendine has üslubuyla ekranların vazgeçilmez yüzü olmayı başardı. Türk halkının hafızasında derin izler bırakan usta şovmen, kariyerindeki başarıların yanı sıra yıllardır mücadele ettiği ağır sağlık sorunları ve bu süreçteki direnciyle de sık sık gündeme geldi. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen enerjisini ve mizahi yönünü korumayı başaran 69 yaşındaki sunucu, son günlerde heyecanla üzerinde çalıştığı yeni bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak Erbil'in evindeki çalışma ne yazık ki beklenmedik bir krizle bölündü. KALP KRİZİ GEÇİRDİ! Yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşan ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Durumu fark eden yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye kaldırılan Erbil, doktorların hızlı müdahalesiyle operasyona alındı ve tıkanan damarına stent takıldı. Yaşanan bu ani rahatsızlık, usta sanatçının sevenlerini bir kez daha korkuttu. MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR? Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu, sunucu ve şovmendir. Tiyatro sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olan isim, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda başlayan Erbil, genç yaşta çok sayıda tiyatro oyununda rol üstlendi. Televizyon dünyasındaki asıl popülerliğini sunuculukla yakalayan Erbil; 'Çarkıfelek' başta olmak üzere 'Bir Başka Gece' ve 'Evet-Hayır' gibi dönemin öne çıkan yarışma ile eğlence programlarında görev aldı. Kendine özgü mizah anlayışı, doğaçlama yeteneği ve sunum tarzıyla televizyon ekranlarının en tanınan şovmenlerinden biri haline geldi. Oyunculuk kariyerinde de pek çok projeye imza atan sanatçı; 'Tatlı Kaçıklar' dizisinin yanı sıra 'Kahpe Bizans', 'Hemşo' ve 'Hababam Sınıfı' serisi gibi sinema filmlerinde rol aldı. Ayrıca dünyaca ünlü 'Shrek' animasyon serisindeki Eşek karakteri başta olmak üzere yaptığı seslendirme çalışmalarıyla da geniş kitlelerce tanındı.