Trend Galeri Trend Magazin 69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini korutan bir haber geldi. 69 yaşındaki ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar!

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:20
69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Türk televizyon tarihinin en renkli, neşeli ve kıvrak zekalı figürlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, onlarca yıldır sunduğu yarışma programları, oyunculuğu ve kendine has üslubuyla ekranların vazgeçilmez yüzü olmayı başardı.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Türk halkının hafızasında derin izler bırakan usta şovmen, kariyerindeki başarıların yanı sıra yıllardır mücadele ettiği ağır sağlık sorunları ve bu süreçteki direnciyle de sık sık gündeme geldi.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen enerjisini ve mizahi yönünü korumayı başaran 69 yaşındaki sunucu, son günlerde heyecanla üzerinde çalıştığı yeni bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Ancak Erbil'in evindeki çalışma ne yazık ki beklenmedik bir krizle bölündü.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşan ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Durumu fark eden yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye kaldırılan Erbil, doktorların hızlı müdahalesiyle operasyona alındı ve tıkanan damarına stent takıldı.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Yaşanan bu ani rahatsızlık, usta sanatçının sevenlerini bir kez daha korkuttu.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu, sunucu ve şovmendir. Tiyatro sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olan isim, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda başlayan Erbil, genç yaşta çok sayıda tiyatro oyununda rol üstlendi.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Televizyon dünyasındaki asıl popülerliğini sunuculukla yakalayan Erbil; "Çarkıfelek" başta olmak üzere "Bir Başka Gece" ve "Evet-Hayır" gibi dönemin öne çıkan yarışma ile eğlence programlarında görev aldı. Kendine özgü mizah anlayışı, doğaçlama yeteneği ve sunum tarzıyla televizyon ekranlarının en tanınan şovmenlerinden biri haline geldi.

69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Oyunculuk kariyerinde de pek çok projeye imza atan sanatçı; "Tatlı Kaçıklar" dizisinin yanı sıra "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Hababam Sınıfı" serisi gibi sinema filmlerinde rol aldı. Ayrıca dünyaca ünlü "Shrek" animasyon serisindeki Eşek karakteri başta olmak üzere yaptığı seslendirme çalışmalarıyla da geniş kitlelerce tanındı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör