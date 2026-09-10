69 yaşındaki ünlü şovmenden korkutan haber! Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi!

Oyunculuk kariyerinde de pek çok projeye imza atan sanatçı; "Tatlı Kaçıklar" dizisinin yanı sıra "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Hababam Sınıfı" serisi gibi sinema filmlerinde rol aldı. Ayrıca dünyaca ünlü "Shrek" animasyon serisindeki Eşek karakteri başta olmak üzere yaptığı seslendirme çalışmalarıyla da geniş kitlelerce tanındı.