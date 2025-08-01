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7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum'da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...
7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum'da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...
Paris Saint-Germain formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Ousmane Dembélé tatil için Türkiye'yi seçti. Eşi ve oğluyla Bodrum'a gelen yıldız futbolcu, bir haftalık tatil için yaklaşık 7 milyon TL harcayacak.
Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:21