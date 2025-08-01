7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

DIŞARI ÇIKMIYORLAR

Ailesiyle birlikte oteldeki bir villada kalan ve buradaki havuzu kullanan Dembele, hiç otel dışına çıkmıyor. Ünlü futbolcunun konaklama ve özel jetle birlikte bu tatil için 150 bin Euro (yaklaşık 7 milyon TL) harcadığı öğrenildi.