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7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum'da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Paris Saint-Germain formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Ousmane Dembélé tatil için Türkiye'yi seçti. Eşi ve oğluyla Bodrum'a gelen yıldız futbolcu, bir haftalık tatil için yaklaşık 7 milyon TL harcayacak.

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EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:21
7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Paris Saint-Germain formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran yıldız futbolcu Ousmane Dembélé, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum'da aldı.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Önceki gün Fransa'daki Labourge Havalimanı'ndan özel bir jetle Bodrum'a iniş yapan Dembélé, bu lüks yolculuk için tam 35 bin dolar ödedi. Tek seferlik kiralanan jetle Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, gösterişli tatiline de yakışır bir başlangıç yaptı.



7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Dembélé, eşiyle birlikte Bodrum'un en lüks otellerinden birinde konaklıyor. Doğayla iç içe, gözlerden uzak bir tatil sunan bu özel otelde gecelik 3 bin Euroya kalan ünlü futbolcu, yaklaşık bir haftadır burada tatiline devam ediyor.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

DIŞARI ÇIKMIYORLAR
Ailesiyle birlikte oteldeki bir villada kalan ve buradaki havuzu kullanan Dembele, hiç otel dışına çıkmıyor. Ünlü futbolcunun konaklama ve özel jetle birlikte bu tatil için 150 bin Euro (yaklaşık 7 milyon TL) harcadığı öğrenildi.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

TÜRKİYE'Yİ TATİL ROTASI OLARAK SEÇEN BİR DİĞER İSİM: ROSIE HUNTINGTON- WHITELEY

Dünyaca ünlü İngiliz model Rosie Huntington- Whiteley, yaz tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih etti.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Ünlü model, Antalya'daki tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde lüks bir tesiste konaklayan Whiteley, yaptığı paylaşımlarda hem doğal güzelliklere hem de Türk misafirperverliğine hayran kaldığını ifade etti.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

İŞTE O ANLAR!

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM: GHAZAL SADAT

Afgan şarkıcı Ghazal Sadat, bir aydır Türkiye'de tatil yapıyor. Şarkıcılıktaki başarısını iş hayatına da taşıyan Ghazal; Dubai'de bir otel ve ünlü bir restoranın sahibi.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

İstanbul aşığı milyoner şarkıcı yaz aylarının başında önce İstanbul'a geldi. Boğaz'da lüks bir otelde konaklayan şarkıcı, bir haftalık gezinin ardından soluğu Bodrum'da aldı.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Keyifli bir tatil geçiren ünlü şarkıcı, "Türkiye'yi çok seviyorum. Bodrum'un doğası mükemmel" dedi.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞER İSİM; XENİA TCHOUMİTCHEVA

Rus asıllı İsviçreli Xenia Tchoumitcheva, babasıyla birlikte Türkiye'ye geldi. İstanbul'u keşfe çıkan ünlü model ve babası, tarihi yerleri gezdi, Boğaz turu yaptı.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Dünyanın en iyi modelleri arasında gösterilen Rus asıllı İsviçreli Xenia Tchoumitcheva, Eva Longaria'nın başrolünde yer aldığı Without Men filmindeki rolüyle adını duyurmuştu.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Ünlü model, geçtiğimiz hafta babasıyla birlikte Türkiye'ye geldi.

İstanbul'u keşfe çıkan ünlü model ve babası, tarihi yerleri gezdi, Boğaz turu yaptı. Sultanahmet Camii'ne giden Tchoumitcheva, ardından Galata'da Türk kahvesi içti.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Ünlü model, "Babamla ilk kez İstanbul'u keşfe çıktık. Tarihi güzelliklere hayran olduk. Çok keyifli vakit geçirdik" dedi.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

HİNTLİ GÜZEL DE İSTANBUL'A HAYRAN KALANLARDAN!

Ünlü Hint aktör Ronit Roy ile 'Itna Karo Na Mujhe Pyaar' dizisinde başrolde oynayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pallavi Kulkarni; işadamı eşi Mihir Nerurkar ile evlendikten sonra Dubai'ye yerleşti.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Kulkarni, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Boğaz'da lüks bir otelde konakladı.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Eşiyle birlikte tekne tutup Boğaz turu yaptı, Ortaköy'e gidip kumpir yedi, Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Ünlü oyuncu, "İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Boğaz'ın manzarası nefes kesiyor" dedi.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Hintli oyuncunun eşi Mihir Nerurkar ise dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden birinde direktör olarak görev yapıyor.

7 milyonluk lüks tatili dudak uçuklattı! Dembélé Türkiye’ye böyle geldi: Bodrum’da krallar gibi ağırlanıyor! İşte o tatil...

Nerurkar, Hindistan ve Orta Doğu'daki iş operasyonlarından sorumlu.