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7 yıldır ALS hastalığıyla savaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Hakkı eski podyum arkadaşlarını yalnız bırakmadı...
7 yıldır ALS hastalığıyla savaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Hakkı eski podyum arkadaşlarını yalnız bırakmadı...
Bir dönem Türkiye'nin en ünlü podyumlarında birlikte yürüyen Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı, 7 yıldır ALS hastalığıyla savaşan eski dostları Murat Mısırlı'yı evinde ziyaret etti. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ünlü isimlerin o samimi buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 10:27